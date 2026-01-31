Ne kupuj – udomi Spasu i Malenu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Spasu i Malenu.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Spasu i Malenu.

Spasa

Ovo malo štene, staro dva meseca, pronašla je humana sugrađanka, nakon što je bilo ostavljeno na minusu, na ulici, promrzlo i s malim šansama da preživi.

Spasa je sada privremeno zbrinut i odveden kod veterinara, ali ne može da bude trajno zadržan pošto u tom stanu već žive bišon i maca.

Ovaj lepotan sada traži ljude s kojima će provesti svoj pasji život, a druge informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 064/ 867-48-70.

Malena

Malena je stara oko četiri i po meseca i jedna je od curica iz legla od njih desetoro kojei su oštenjeni jesenas u naselju Kotež 2.

Zdrava je i vesela, ali bez ljubavi, tu gde je privremeno smeštena.

Moli za pomoć da dobije bolje ljude i topli dom, na šta će višestruko uzvratiti za sve što joj bude pruženo.

Druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 062/134-76-39.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi Čupavce i Dušicu

Ne kupuj – udomi Putka i Pulinčeta