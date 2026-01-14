Ne kupuj – udomi Putka i Pulinčeta

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Putka i Pulinčeta.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Putka i Pulinčeta.

Pulinče

Mešanče s genima pulina, staro oko šest meseci, traži dom nakon vakcinacije i revakcininacije.

Razigrana je i beskrajno odana, pa je kao takva idealan poklon za nekoga ko bi je prihvatio kao člana porodice.

Moguć je i prevoz do novog vlasnika, a ostalo se može saznati pozivom na broj 062/134-76-39.

Putko

Ovaj crniša je sada jedan lep i stameni pas, ali samo zahvaljujući humanim ljudima koji su mu pomogli i zbrinuli ga.

Nakon što je u potpunosti ozdravio i potom kastriran, on sada traži vlasnika koji bi mu se posvetio.

Sve druge informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 062/134-76-39.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

