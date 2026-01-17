Ne kupuj – udomi Čupavce i Dušicu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Čupavce i Dušicu.

Dušica

Preslatka cura privremeno živi u boksu, ali ne može tamo da ostane, naročito zbog ovih hladnih dana kada su temperature u minusu.

Pronađena je pored kontejnera sama i promrzla, a inače je mnogo druželjubiva, pitoma i voli decu i druge ljude.

Rečju, vesela je, razigrana, preslatka i zaslužuje da živi s ljudima koji je vole, a ona će to već da nadoknadi i višestruko uzvrati.

Kontakt-telefon je 060/065-91-89.

Čupavci

Ove malene štence različitih boja spasao je humani sugrađanin od hladnih zimskih dana, koje teško da bi sami preživeli.

Oni sada traže udomitelje koji bi im pružili topao dom, a veseli su i razigrani.

Ukoliko neko želi da ulepša svoj i njihov život, može u isto vreme da dobije prijatelja i zaštitnika za ceo život.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 066/205-673.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

