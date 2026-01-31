FK Železničar savladao Radnik 1:0

Fudbaleri Železničara savladali su Radnik iz Surdulice rezultatom 1:0 u meču 21. kola Superlige Srbije. Trijumf Pančevcima na otvaranju drugog dela sezone, na stadionu SRC Mladost, doneo je Silvester Džasper golom u 70. minutu.

Železničar se od starta utakmice nametnuo u posedu i uspostavio kontrolu, dok se Radnik uglavnom branio sa svim igračima iza lopte, vrebajući šansu iz kontra napada.

Preko krila Nikole Jovanovića i Silvestera Džaspera su najčešće napadali Pančevci, tražeći šansu za pogodak.

Prvu izgledniju priliku imao je pomenuti Jovanović. Pobegao je odbrani Radnika, dobio pravovremeni pas, ali je iskosa sa leve strane šutirao u golmana Ranđelovića.

Sredinom prvog dela igre zabeležena je i najbolja šansa za Surduličane, koji su zapretili u kontri. Popović je dobro intervenisao i sačuvao svoju mrežu.

U 34. minutu gosti su bili prinuđeni na promeni, pošto je povređenog Duronjića zamenio Stojanović, a do kraja poluvremena nije bilo viđeno mnogo zanimljivih momenata.

I u drugom poluvremenu smo gledali sličnu sliku na terenu – Železničar u kontroli poseda i konstantnim napadima.

Malo je nedostajalo da se domaćem sastavu to isplati u 57. minutu. Iz slobodnog udarca sa 25 metara fantastično je gađao Džasper, ali je prečka bila saveznik ekipe sa juga Srbije, pre nego što je Kristijan Šekularac poslao odbitak preko gola.

U 63. minutu je Železničar uspeo da zatrese mrežu Radnika, učinio je to Branislav Knežević, ali je gol poništen. Sudija Milanović je dosudio prekršaj Dušana Jovanovića nad golmanom Ranđelovićem u petercu.

Vođstvo Železničar u 70. minutu doneo je Silvester Džasper. Posle kornera i odbitka, engleski ofanzivac je došao do lopte na nekih dvadesetak metara, namestio se na desnu nogu i sjajno pogodio malu mrežu.

Mogao je pančevački tim da duplira prednost nekoliko minuta kasnije. Ponovo je korner prethodio svemu, ali je ovoga puta Mirko Milikić glavom tukao malo pored stative.

I Radnik je bio opasan posle kornera u 81. minutu. Ajuba je bio najviši u skoku i glavom je šutirao pored gola.

Od 85. minuta Železničar je ostao sa desetoricom na terenu – crveni karton je dobio Džasper zbog prekršaja. Nije to, ipak, uticalo na konačan rezultat, pa su Pančevci trijumfom otvorili drugi deo sezone.

Posle ove utakmice, Železničar je na četvrtom mestu sa 34 boda. U sledećem kolu gostuje Spartaku u Subotici.

(Pančevac)