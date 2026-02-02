Stefan Cvetković napustio Železničar: Karijeru nastavlja u Vardaru

U minulom periodu, on je upisao ukupno 53 zvanične utakmice, postigao devet golova i zabeležio pet asistencija, dajući značajan doprinos rezultatima ekipe.

Stefan Cvetković više nije član Železničara, a karijeru će nastaviti u redovima Vardara iz Skoplja.

Iskusni krilni napadač (28) proveo je prethodne dve sezone u dresu Železničara, tokom kojih je ostavio snažan trag kako na terenu, tako i van njega.

U tom periodu upisao je ukupno 53 zvanične utakmice, postigao devet golova i zabeležio pet asistencija, dajući značajan doprinos rezultatima ekipe.

Pored statističkih pokazatelja, Cvetković se isticao borbenošću, profesionalnim odnosom prema obavezama i pozitivnim uticajem u svlačionici.

Svojim ponašanjem, odnosom prema saigračima, stručnom štabu i svim zaposlenima u klubu, stekao je poštovanje i simpatije svih u Železničaru, a sada će karijeru graditi u Skoplju.

(Pančevac/RTV Pančevo)