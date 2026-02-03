Nedovoljno interesovanje za HPV vakcinaciju

Svakog dana u Srbiji obole četiri žene, a jedna izgubi bitku od karcinoma grlića materice. HPV vakcina Gardasil je preporučena vakcina u Srbiji i od pre više od tri godine je besplatna. Nažalost, odziv za vakcinaciju nije zadovoljavajući, istakla je doktorka Dragana Đorđević Antonijević za RTV Pančevo.

Najnovija istraživanja pokazaju da HPV vakcina može da smanji rizik od raka grlića materice za skoro 90 odsto. To je četvrti najčešći oblik raka kod žena u svetu, a godišnje od njega umre oko 300.000 pacijentkinja. Nažalost, svakog dana u Srbiji obole četiri žene, a jedna izgubi bitku sa ovom bolešću. Gardasil vakcina je preporučena u Srbiji i od pre više od tri godine je besplatna. Nažalost, odziv je nedovoljan.

HPV vakcina je bezbedno sredstvo za prevenciju infekcija humanim papiloma virusom, koji izaziva rak grlića materice, kondilome i druge karcinome.

U pojednim državama, među kojima su Australija i Šverdska, vakcinacija Gardasil vakcinom se sprovodi 20 godina i od žena koje su vakcinisane nijedna nije imala HPV infekciju. Australija i Švedska će do 2030. godine, zahvaljući vakcinaciji, iskoreniti karcinom grlića materice.

(RTV Pančevo)