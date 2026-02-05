Fašanke u Grebencu 23. februara

Tradicionalna manifestacija „Fašanke“ održaće se 23. februara u Grebencu. U vreme belih poklada već decenijama unazad u Grebencu se održavaju maskirane pokladne igre – fašanke.

Manifestacija počinje u 14 časova, okupljanjem ispred OŠ „Mihail Sadoveanu“, a nakon toga sledi defile eksponata kroz centar sela u 15 časova. U sve to upleteni su i prastari paganski običaji vezani za kraj zime i dolazak proleća.

Кalušari su ono što ovaj maskenbal razlikuje od ostalih u okolini Bele Crkve. Mladići i dečaci obilaze svaku kuću u selu i uz zvuk melodične kalušarske pesme igraju tradicionalnu igru kojom teraju zimu i najavljuju početak proleća.

Obučeni su u tradicionalnu svečanu rumunsku narodnu nošnju, a karakteristično za kalušare je omotavanje listova crnim gajtanima, na kojima je vezano po nekoliko praporaca. Domaćini poslužuju kalušare pićem, a darovanje kokošijeg jajeta, kao simbol napretka i plodnosti, je obavezno. Kalušari ne vrše ophod pre izlaska niti posle zalaska sunca. Pre početka karnevalske povorke na centru sela kalušari ponavljaju svoju igru.

Organizator ove tradicionalne manifestacije je Savet mesne zajednice Grebenac, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva.

(BCinfo)