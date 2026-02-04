Pančevo Politika i društvo

Radnici JKP Higijene uklonili divlje deponije na Strelištu

10:30

04.02.2026

Foto: Radovan Đerić

JKP „Higijena“ Pančevo redovno čisti divlje deponije na teritoriji grada, uključujući i naselje Strelište.  Zbog nesavesnih građana svakodnevno se povećava broj lokacija u gradu na kojima se stvaraju divlje deponije i komunalni otpad baca pored kontejnera.

Foto: Radovan Đerić

Jutros su radnici  Higijene sproveli akciju uklanjanje divljih deponija i čišćenje javnih površina u naselju Strelište.

Foto: Radovan Đerić

U današnje uklanjanje deponija uključena je mehanizacija koja je skupljala otpad oko  kontejnera i na zelenim površinama i trotoarima, kako bi na ovaj način grad učinili što čistijim i urednijim.

Foto: Radovan Đerić

Građani uvek mogu doprineti čistijem naselju prijavljivanjem nesavesnog odlaganja otpada jer  koliko god da se radnici na terenu trude nesavesni naši sugarađani dovode da do toga da se đubre nagomila  pored puta.

Foto: Radovan Đerić

Iz JKP Higijena još jednom apeluju na sugrađane da im pomognu u očuvanju higijene grada i da komunalni otpad ubacuju u namenske kontejnere.

(Pančevac)

Tagovi

deponije Strelište JKP Higijena

