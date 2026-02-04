Radnici JKP Higijene uklonili divlje deponije na Strelištu

JKP „Higijena“ Pančevo redovno čisti divlje deponije na teritoriji grada, uključujući i naselje Strelište. Zbog nesavesnih građana svakodnevno se povećava broj lokacija u gradu na kojima se stvaraju divlje deponije i komunalni otpad baca pored kontejnera.

Jutros su radnici Higijene sproveli akciju uklanjanje divljih deponija i čišćenje javnih površina u naselju Strelište.

U današnje uklanjanje deponija uključena je mehanizacija koja je skupljala otpad oko kontejnera i na zelenim površinama i trotoarima, kako bi na ovaj način grad učinili što čistijim i urednijim.

Građani uvek mogu doprineti čistijem naselju prijavljivanjem nesavesnog odlaganja otpada jer koliko god da se radnici na terenu trude nesavesni naši sugarađani dovode da do toga da se đubre nagomila pored puta.

Iz JKP Higijena još jednom apeluju na sugrađane da im pomognu u očuvanju higijene grada i da komunalni otpad ubacuju u namenske kontejnere.

(Pančevac)