JKP Drugi oktobar: Apel građanima zbog jakog vetra

Prema najavama meteoroloških službi, danas na području Vršca i južnog Banata duva pojačan južni i jugoistočni vetar – košava, sa povremenim udarima olujne jačine.

JKP „Drugi oktobar“ u saradnji sa nadležnim službama preduzima preventivne mere u cilju smanjenja rizika od posledica jakog i olujnog vetra, ali apeluje na građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu opštoj bezbednosti.

Molimo građane da:

– ne ulaze u Gradski park i druge zelene površine sa visokim drvećem tokom udara jakog vetra,

– ne parkiraju vozila ispod drveća, bilborda, oštećenih fasada i krovnih konstrukcija,

– obrate pažnju na nestabilne predmete na terasama i u dvorištima,

– ne odlažu nedogoreo pepeo i zapaljive ostatke iz ložišta u kontejnere niti na otvorene površine,

– prijave uočene opasnosti nadležnim službama.

JKP „Drugi oktobar“ će i u narednom periodu pratiti situaciju na terenu i preduzimati sve neophodne mere radi zaštite građana i imovine.

(EVršac)