Južni Banat

JKP Drugi oktobar: Apel građanima zbog jakog vetra

13:26

04.02.2026

Podeli vest:

Foto: JKP Drugi oktobar Vršac

Prema najavama meteoroloških službi, danas na području Vršca i južnog Banata duva pojačan južni i jugoistočni vetar – košava, sa povremenim udarima olujne jačine.
JKP „Drugi oktobar“ u saradnji sa nadležnim službama preduzima preventivne mere u cilju smanjenja rizika od posledica jakog i olujnog vetra, ali apeluje na građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu opštoj bezbednosti.

Molimo građane da:
– ne ulaze u Gradski park i druge zelene površine sa visokim drvećem tokom udara jakog vetra,
– ne parkiraju vozila ispod drveća, bilborda, oštećenih fasada i krovnih konstrukcija,
– obrate pažnju na nestabilne predmete na terasama i u dvorištima,
– ne odlažu nedogoreo pepeo i zapaljive ostatke iz ložišta u kontejnere niti na otvorene površine,
– prijave uočene opasnosti nadležnim službama.

JKP „Drugi oktobar“ će i u narednom periodu pratiti situaciju na terenu i preduzimati sve neophodne mere radi zaštite građana i imovine.

(EVršac)

Tagovi

JKP Drugi ktobar Vršac Kosava

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.