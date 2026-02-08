Vanja Rankov sportista Grada Vršca za 2025.

Svečanu manifestaciju Izbor sportiste godine Grada Vršca za 2025. godinu, u organizaciji Grada Vršca i Sportskog saveza Vršca, otvorila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrovć koja je istakla da ova manifestacija nije samo dodela nagrada već slavlje rada, istrajnosti i vere u sebe te da je ponosna na mlade nade vršačkog sporta.

“ Čestitam od srca svima koji će večeras poneti priznanja – juniorima, kadetima, seniorima, ekipama i trenerima. Svaka nagrada večeras nosi poruku da se trud isplati i da Vršac ume da prepozna i poštuje sportske rezultate. Ove godine, sa posebnim poštovanjem, prvi put ustanovljavamo i nagradu „Boris Gorjup“, u znak sećanja na izuzetnog trenera i čoveka koji je svojim znanjem, energijom i ljubavlju prema sportu ostavio dubok trag u našem gradu i nacionalnim selekcijama. Ovom nagradom čuvamo uspomenu na njegovo delo i istovremeno preuzimamo odgovornost da sportske vrednosti koje je on živeo nastavimo da negujemo“, rekla je gradonačelnica Draga Mitrović i naglasila: Draga deco, mladi sportisti, verujte u sebe, trenirajte još više, budite uporni i ne odustajte kada je teško. Pobede su važne, ali još važnije su navike koje gradite, ljudi kakvi postajete i put kojim idete. Grad Vršac će i u budućnosti biti snažan oslonac sportu, ulaganjem u infrastrukturu, podrškom klubovima, trenerima i mladim talentima. Vaš uspeh je i uspeh celog našeg grada.

Za najboljeg sportistu Grada Vršca za 2025. godinu proglašena je Vanja Rankov iz Tekvondo kluba Eurošped, koja je i nosilac prve nagrade „Boris Gorjup“.

Vanja je prva na evropskoj rang listi, stipendista je Ministarstva sporta i u razvojnom je programu Olimpijskog komiteta Srbije.

Na predlog Sportskog saveza Vršca, Borisu Gorjupu postuhumno je dodeljeno priznanje za najboljeg sportskog radnika.

Takođe, dvostruka je kadetska prvakinja Evrope i svetska kadetska šampionka. Vanja je u prošloj godini postigla sledeće rezultate: TAS Serbia 1. mesto, Slovenia Open G1 1. mesto, Bulgaria Open G1 3. mesto, Grand prih Etonija G8 2. mesto, Skoplje Ramus Open G 1. mesto, President Cup G3 3. mesto, Gran prih E8 Vršac 1. mesto, Balkan Kup 1. mesto, Evropsko juniorsko prvenstvo 1. mesto, Grand prih finale G10 1. mesto.

Za najbolju sportsku ekipu Grada Vršca u 2025. godini proglašen je Košarkaški klub Vršac Meridianbet. Košarkaši Vršac Meridiabeta su u 2025 godini postali šampioni Košarkaške lige Srbije. Na 30 odigranih utakmica zabeležili su 25 pobeda, uz postavljen rekord od svih 15 pobeda na domaćem terenu. Osvajanjem trofeja namenjenog prvaku Srbije, obezbedili su plasman u završnicu Super lige Srbije, kao i igranje u regionalnoj ABA2 ligi. POred njih, specijalno priznanje dodeljeno je Tekvondo klubu Eurošped, a u konkurenciji za najbolju ekipu bili su i Stonoteniska akademija Millennium i ženska ekipa STK Vršac.

Najbolji trener Grada Vršca u 2025. godini je Damir Fejzić iz Tekvondo kluba Eurošped. Fejzić je u 2025. godini, svojim radom u klubu, a posebno u individualnom radu sa takmičarima, doprineo da klub ostvari jedan od istorijskih rezultata za 30 godina postojana ovog vršačkog kluba.

(Pančevac/Vršaconline)