Gerontološki centar Vršac: Izložba radova Udruženja gluvih i nagluvih

U Gerontološkom centru Vršac održana je izložba radova članova Udruženja gluvih i nagluvih iz Vršca, koja je bila upotpunjena i pratećim muzičkim programom. Posetioci su imali priliku da uživaju u kreativnim rukotvorinama i umetničkim delima koja prikazuju različite tehnike i inspiraciju, od ručnih radova do slikarstva.

Posebno zahvaljujemo Eleni Hodri i Bulidzi, koji su se pobrinuli za muzički deo programa, kao i Valentini Stančić za prelepe rukotvorine na temu Uskrsa, i Siniši Kruniću, slikari i ikonopiscu, čiji radovi su dodatno obogatili izložbu.

Ovaj događaj je još jednom pokazao koliko umetnost i kreativnost mogu povezati zajednicu i doprineti kulturnom životu Vršca.

(Vršaconline)