Uzdin: Veliko interesovanje za obuku o bezbednoj upotrebi pesticida

U prostorijama Zemljoradničke zadruge „Plugarul“ u Uzdinu održano je još jedno u nizu predavanja namenjenih poljoprivrednicima i profesionalnim korisnicima pesticida. Predavanje je zadruga organizovala u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom službom Agrozavod d.o.o. iz Vršca i predstavlja deo osnovnog programa obuke za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja, prenosi RTV Kovačica.

Zbog velikog interesovanja poljoprivrednika, obuka je realizovana za četvrtu grupu učesnika, a organizatori najavljuju nastavak ovakvih edukacija i u narednom periodu. Ova obuka ima poseban značaj, budući da je, u skladu sa važećim zakonodavstvom, sertifikat profesionalnog korisnika obavezan kako za kupovinu pesticida u poljoprivrednim apotekama, tako i za ostvarivanje prava na državne subvencije. Sertifikat važi pet godina.

Cilj kursa je da poljoprivrednicima pruži osnovna znanja o bezbednoj i pravilnoj upotrebi pesticida, uključujući njihovo skladištenje, transport i odlaganje, pravilno rukovanje prskalicama, kao i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Program obuke bio je namenjen poljoprivrednicima iz Uzdina, na inicijativu ZZ „Plugarul“, kao odgovor na realne potrebe proizvođača iz ove sredine. Podsećamo da je ista obuka organizovana i prošle godine u Kovačici, Debeljači i Padini, gde je takođe zabeleženo veliko interesovanje, što potvrđuje značaj kontinuirane edukacije u poljoprivrednom sektoru.

(RTV Kovačica)