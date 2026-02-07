Usvojene nove uredbe: Država daje pomoć, možete do kuće i od 1,5 miliona dinara

Vlada Republike Srbije danas je donela dve uredbe kojima su usvojeni Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2026. godinu i Program dodele bespovratnih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova na teritoriji Republike Srbije.

– Ne stajemo i ne odustajemo – misija oživljavanja sela Srbije se nastavlja. Sjajne vesti za mlade – iznos bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom se povećava i sada iznosi milion i po dinara! Nastavljamo i sa Programom obnove Seoskih domova kulture koji ponovo postaju mesta okupljanja mladih i starih, svih onih koji u selu vide svoju budućnost. Selo mora da ima život, sadržaj i perspektivu – rekao je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Dostupne i kuće čija je vrednost do 1,5 miliona dinara

Za program useljavanja napuštenih seoskih kuća u ovom trenutku opredeljeno je 350 miliona dinara, dok je za obnovu i renoviranje seoskih Domova kulture izdvojeno 50 miliona dinara. Po oba programa uskoro se očekuje raspisivanje javnih konkursa, a novina koja će posebno obradovati mlade koji još nemaju svoj krov nad glavom je da sada mogu da traže kuće čija je vrednost do 1,5 miliona dinara.

Ko ima pravo da se prijavi?

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom kao i do sada namenjen je parovima i pojedincima do 45 godina starosti koji žele da žive na selu i ispunjavaju propisane uslove. Pravo učešća na konkursu imaće državljani Republike Srbije bez uknjižene nepokretnosti na svoje ime, a željenu kuću u selu sami pronalaze.

Ovaj program se uspešno sprovodi već pet godina, a do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo više od 17.100 ljudi, među kojima je veliki broj dece, čime su mnoga sela dobila novi život.

Obnovljena 42 seoska Doma kulture širom Srbije

Program obnove seoskih domova kulture odnosi se na jedinice lokalne samouprave, koje će moći da konkurišu za sredstva namenjena renoviranju i opremanju ovih važnih objekata. Do sada su uz pomoć ovog Programa obnovljena 42 seoska Doma kulture širom Srbije, koji su u potpunosti promenili svoj izgled i namenu, postajući savremena mesta okupljanja, kulturnih dešavanja i društvenog života meštana svih generacija. Obnovljeni domovi kulture dobili su nove, funkcionalne sale, uređene fasade, savremenu opremu i uslove dostojne potreba savremenog života na selu.

Misija obnove i oživljavanja sela se nastavlja, a u narednom periodu u selima širom Srbije mogu da se očekuju nova ulaganja, bolji uslovi i sadržaje koji će doprineti kvalitetnijem životu i ostanku ljudi na selu.

(Pančevac)