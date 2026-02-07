Utakmica Spartak – Železničar u nedelju: Koković otkrio šta je ključ duela

Trener Železničara Radomir Koković najavio je meč sa Spartakom u Subotici u 22. kolu Superlige Srbije.

– I Spartak i mi smo otvorili sezonu pozitivnim rezultatom i dobrim utiskom. Spartak je osvojio bod na neugodnom gostovanju u Novom Pazaru, dok smo mi zabeležili pobedu. Mislim da su ti dobri startovi obe ekipe preduslov za jednu kvalitetnu i zanimljivu utakmicu. Spartak se u ovom trenutku nalazi u nešto nezgodnijem položaju od nas, ali to je veoma dobro organizovana ekipa sa velikim individualnim kvalitetom. Dosta su se pojačali i imaju veliki broj igrača sa ozbiljnim internacionalnim iskustvom. Stranci u njihovom timu prave ozbiljnu razliku, to je ekipa koja je je iskusnija od nas i ima više takmičarske rutine – istakao je Koković na konferenciji za medije.

Železničar je u prvoj rundi nastavka sezone savladao Radnik kod kuće rezultatom 1:0.

– Ono što je za nas važno jeste činjenica da smo, uprkos tome što smo u prethodnoj utakmici praktično započeli sa tri debitanta u Superligi, ostali stabilni i dobro izbalansirani. Odigrali smo kontrolisanu utakmicu i preneli dobar momentum iz priprema u prvo kolo prvenstva. Na nama je da nastavimo pozitivan trend, da nastavimo da podižemo formu i kvalitet igre u svim fazama i da pokušamo da ostvarimo pozitivan rezultat.

Zna Koković šta je ključ duela u Subotici.

– Jedna od glavnih tema za ovu utakmicu jeste činjenica da je Spartak u situaciji u kojoj im je svaka naredna utakmica praktično kvalifikaciona, naročito na domaćem terenu. Igraće kao da je finale. Mi na to moramo da odgovorimo fokusom, energijom i disciplinom – to je ključ psihološke pripreme za ovaj meč. Biće značajno da odgovorimo Spartaku na energiju koju će doneti, i na taj njihov „očajnički mode“ u kojem su, gde im je svaki bod i svaka utakmica kod kuće – finale. Očekujem uzbudljivu utakmicu dva kvalitetna protivnika i nadam se povoljnom ishodu po nas.

Njegov tim će biti oslabljen izostancima Alekse Kuljanina (povreda) i Silvestera Džaspera (crveni karton).

– Pojavio se problem na krilnim pozicijama zbog odsustva Kuljanina i Džaspera. Nije tajna da su njih dvojica bili naši najubojitiji igrači u prošlom delu sezone, pravili su najveću razliku i donosili su nam najveći kvalitet u toj završnoj trećini. Mi smo veliki broj šansi i golova ostvarili upravo preko njih. To jeste hendikep, ali verujem u naš sistem i u igrače koji su trenutno na raspolaganju. Siguran sam da će svako ko dobije to iskoristiti i da će nivo naše igre ostati visok, kao da smo kompletni – zaključio je Koković.

Utakmica Spartak – Železničar igra se u nedelju od 15 sati na Gradskom stadionu u Subotici.

(Pančevac)