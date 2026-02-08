Prvenstvo grada Bangalora u powerliftingu: Pančevac Filip Vlajić oborio vlastiti rekord

Pančevac Filip Vlajić nastupao je u svojstvu „gost – takmičara“ na prvenstvu grada Bengalora u powerliftingu. Ovo takmičenje bilo je kvalifikacionog karaktera za učešće na prvenstvu Indijske oblasti tj.state-a Karnatake. Manifestscija je okupila veliki broj takmičara. Vlajić je nastupao u konkurenciji seniora u kategoriji do 93 kg u kojoj se nadmetalo blizu 30 učesnika.

„U svom nastupu oborio sam vlasitite rekorde u svim powerlifting disciplinama (čučanj, benč pres i mrtvo dizanje) i tom prilikom popravio svoj rezultat za čak 30 kilograma u zbiru, tj.totalu u odnosu na prošlu godinu. U ukupnom plasmanu bio sam četvrtoplasirani, dok sam u disciplini benč pres bio najbolji u svojoj kategoriji. Ovim takmičenjem upisao sam svoj 4.internacionalni nastup u gradu Bengaloru u Indiji, gde trenutno boravim i radim kao kondicioni trener odbojkaške muške seniorske reprezentacije Indije. “

Takmičare kluba Dinamo iz Pančeva očekuje bogata prolećna sezona. U martu mesecu na programu je prvenstvo Vojvidine u olimpijskom dizanju tegova za seniore/ke i prvenstvo Vojvodine u disciplini benč pres, nakon čega se održava prvenstvo Vojvodine u kompletnom powerliftingu za sve uzrasne kategorije.

Ova godina je veoma značajna za klub dizača tegova Dinamo u kojoj se obeležava 80 godina postojanja kluba i 10 godina obnove istog.

(Pančevac)