Snimaju se završne klape filma Linija o egzodusu Srba iz Sarajeva

U selu Žljebovi kod Sokoca danas se snima jedna od završnih scena filma „Linija“ koja prikazuje biblijski egzodus sarajevskih Srba na kraju Odbrambeno–otadžbinskog rata, rekao je Slobodan Stojanović, direktor ovog filma koji inspirisan motivima iz „Ratnog dnevnika“ doktora Miodraga Lazića.

„Ovo je priča o kojoj niko ne može ni da sanja, kako Srbi napuštaju vjekovna ognjišta, a u tužnoj koloni sa sobom nose čak i svoje mrtve. Ovaj film trebalo bi da bude neka vrsta ispravljanja nepravde nad nevinim srpskim žrtvama“, rekao je Stojanović novinarima.

On je istakao da je to dug dug prema precima, potomcima i borcima za srpsku slobodu.

Stojanović je zahvalio ogromnom broju statista, kao i lokalnim zajednicama na području Sarajevsko-romanijske regije na neviđenom patriotizmu iskazanom u relaizaciji ovog istorijskog filmskog projekta, posebno djeci, te učesnicima egzodusa i njihovim potomcima.

On je naveo da je film „Linija“ istininta antiratna priča i dug ne samo prema doktoru Laziću, nego i njegovim kolegama doktorima Slavku Ždralu i Milanu Pejiću.

Film se snima po scenariju režisera i profesora Dragana Elčića i književnika Željka Pržulja, a posebnu liniju predstavlja epski egzodus 120.000 Srba iz Sarajeva.

Krst kao metaforu stradanja i patnje, ponijeli su sarajevski Srbi u postdejtonskom, biblijskom egzodusu. Između svojih domova i Republike Srpske, odabrali su Srpsku i slobodu u njoj.

Film se realizuje u produkciji „Ramonda prodakšn“ iz Beograda, producent je Goran Ikonić, a veliku ulogu u snimanju filma ima i Produkcija „Prvi kadar“ Istočno Sarajevo, koja je izvršni producent filma za Republiku Srpsku.