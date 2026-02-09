Sportska dešavanja

Zimske pripreme: FK Mladi Radnik -FK Dinamo1945 0:1

Strelac za ekipu Dinama bio je Dimitrije Jankulov u 50 minutu na asistenciju Gabrijela Čižika.

11:30

09.02.2026

Podeli vest:

Foto: FK Dinamo Pančevo

FK Dinamo 1945 je odigrao prvu pripremnu utakmicu u zimskim pripremama protiv ekipe FK Mladi Radnik iz Radinaca.
Šef stručnog štaba Goran Lazarević je mogao da vidi sve što je zamislio dve ekipe su igrale po 45 minuta.
Utakmice završene rezultatom 1:0 strelac za ekipu Dinama bio je Dimitrije Jankulov u 50 minutu na asistenciju Gabrijela Čižika.
Fk Mladi Radnik -Fk Dinamo1945 (0:0) 0:1

(Pančevac)

Tagovi

Dimitrije Jankulov DInamo Gabrijel Čižik zimske pripreme

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.