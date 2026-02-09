Zimske pripreme: FK Mladi Radnik -FK Dinamo1945 0:1

Kovin: Održano opštinsko takmičenje iz matematike
FK Dinamo 1945 je odigrao prvu pripremnu utakmicu u zimskim pripremama protiv ekipe FK Mladi Radnik iz Radinaca.
Šef stručnog štaba Goran Lazarević je mogao da vidi sve što je zamislio dve ekipe su igrale po 45 minuta.
Utakmice završene rezultatom 1:0 strelac za ekipu Dinama bio je Dimitrije Jankulov u 50 minutu na asistenciju Gabrijela Čižika.
Fk Mladi Radnik -Fk Dinamo1945 (0:0) 0:1
(Pančevac)
