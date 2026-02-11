Bavanište: Otvoren konkurs za 25. manifestaciju „Dani ćirilice“

Udruženje „Dani ćirilice Bavanište“ ove godine organizuje po 25 put manifestaciju „Dani ćirilice“, koja će biti održana 16.maja na više lokacija u Bavaništu. Zanteresovani učenici, kao i predškolci mogu preko svojih vaspitača, nastavnika, veroučitelja da učestvuju na konkursu koji ove godine ima temu „Srcem pišem ćirilicu“. Konkurs je otvoren do 17. aprila. Pokrovitelji događaja su opština Kovin i Ministarstvo prosvete, prenosi RTV Pančevo.

Udruženje „Dani ćirilice Bavaniste” raspisalo je konkurs za 2026. godinu, namenjen predškolcima, učenicima osnovnih i srednjih škola iz Srbije i dijaspore. Učenici mogu da učestvuju u više kategorija – literarni rad na temu „Srcem pišem ćirilicu“, ilustracija narodne pesme ili priče, kao i kaligrafski prepis pesme ili proznog teksta na temu ćirilice. Posebnu pažnju organizatori posvećuju inicijalima – umetnički ukrašenom prvom slovu imena učenika, kao i tradicionalnom vezu. Zanimljiv deo konkursa je i izrada lutke u nošnji iz bakinog rodnog kraja.

Najbolje radove ocenjivaće stručni žiri, koji će proglasiti tri najbolja rada za svaki uzrast, dok će svi učesnici iz rasejanja dobiti priznanje „Čuvar srpstva“. Manifestacija se održava na više lokacija u Bavaništu.

Rok za slanje radova je 17. april, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu udruženja do 8. maja. Radovi se izrađuju u skladu sa jasno propisanim pravilima, a potrebno je navesti podatke o učeniku, školi i mentoru.

Dodela nagrada planirana je za 16. maj, a organizatori pozivaju učitelje, nastavnike i roditelje da podstaknu decu da kroz umetnost i igru čuvaju ćirilicu – pismo našeg identiteta.

(RTV Pančevo)