Četvrta etapa Kupa Srbije: Zlato za Matveja i srebro za Dragišu Jevtića

Porodica Jevtić iz Sefkerina imala je uspešan nastupu u Nišu na četvrtoj etapi Kupa Srbije u streličarstvu, na kojoj su članovi Streličarskog kluba Pančevo još jednom pokazali visok nivo forme, prenosi Glas Opova.

Matvej Jevtić je, kao i mnogo puta do sada, dominirao u svojoj kategoriji i osvojio zlatnu medalju, dok je njegov otac Dragiša Jevtić takmičenje završio na drugom mestu i okitio se srebrnom medaljom. Njihovi rezultati potvrdili su kontinuitet dobrih nastupa tokom cele sezone.

Osvrćući se na uspehe iz prošle godine, Matvej Jevtić je ostvario izuzetan rezultat u kategoriji do 15 godina. Tokom 2025. godine čak 13 puta je samostalno popravljao državne rekorde, a još četiri puta to je učinio u miks timu zajedno sa Katarinom Božin.

Pored domaćih takmičenja, Matvej je imao zapažene nastupe i na međunarodnoj sceni. Kao član reprezentacije Srbije učestvovao je na Gimnazijadi na Zlatiboru, gde je osvojio srebrnu medalju. Takođe, tokom godine nastupio je na tri etape Centralnoevropskog kupa u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, gde se takmičio u starijoj konkurenciji, u kategoriji takmičara do 18 godina.

Značajan uspeh ostvario je i u inostranstvu, osvojivši zlatnu medalju na Samoborskom Grand priju za mlade u Samoboru, čime je još jednom potvrdio svoj potencijal i stabilan napredak.

Dobre vesti stižu i za nastavak sezone — Matvej Jevtić će na predstojećem turniru u Atini nastupiti kao senior, u sastavu reprezentacije Srbije, što predstavlja veliki korak u njegovoj sportskoj karijeri i dodatno priznanje za dosadašnji rad i rezultate.

Ovi uspesi još jednom potvrđuju da Streličarski klub Pančevo i porodica Jevtić imaju značajnu ulogu u razvoju srpskog streličarstva, posebno u mlađim i perspektivnim kategorijama.

