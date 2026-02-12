Četvrta etapa Kupa Srbije: Zlato za Matveja i srebro za Dragišu Jevtića
Porodica Jevtić iz Sefkerina imala je uspešan nastupu u Nišu na četvrtoj etapi Kupa Srbije u streličarstvu, na kojoj su članovi Streličarskog kluba Pančevo još jednom pokazali visok nivo forme, prenosi Glas Opova.
Matvej Jevtić je, kao i mnogo puta do sada, dominirao u svojoj kategoriji i osvojio zlatnu medalju, dok je njegov otac Dragiša Jevtić takmičenje završio na drugom mestu i okitio se srebrnom medaljom. Njihovi rezultati potvrdili su kontinuitet dobrih nastupa tokom cele sezone.
Pored domaćih takmičenja, Matvej je imao zapažene nastupe i na međunarodnoj sceni. Kao član reprezentacije Srbije učestvovao je na Gimnazijadi na Zlatiboru, gde je osvojio srebrnu medalju. Takođe, tokom godine nastupio je na tri etape Centralnoevropskog kupa u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, gde se takmičio u starijoj konkurenciji, u kategoriji takmičara do 18 godina.
Značajan uspeh ostvario je i u inostranstvu, osvojivši zlatnu medalju na Samoborskom Grand priju za mlade u Samoboru, čime je još jednom potvrdio svoj potencijal i stabilan napredak.
Dobre vesti stižu i za nastavak sezone — Matvej Jevtić će na predstojećem turniru u Atini nastupiti kao senior, u sastavu reprezentacije Srbije, što predstavlja veliki korak u njegovoj sportskoj karijeri i dodatno priznanje za dosadašnji rad i rezultate.
Ovi uspesi još jednom potvrđuju da Streličarski klub Pančevo i porodica Jevtić imaju značajnu ulogu u razvoju srpskog streličarstva, posebno u mlađim i perspektivnim kategorijama.
(Glas Opova)