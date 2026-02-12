Od 1. aprila naplata putarine za teške kamione na obilaznici oko Beograda

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će se od 1. aprila naplata putarine vršiti samo za teške kamione na obilaznici oko Beograda na nekih 39 kilometara.

-Od 1. aprila, prema odluci vlade, na snazi će biti pilot projekat koji će se odnositi samo na teške kamione – one sa preko četiri i više osovina, četvrte kategorije- rekla je ona za RTS.

Sofronijević je objasnila da je ovaj pilot projekat predviđen za obilaznicu oko Beograda, na nekih 39 kilometara.

Kako je navela, planirano je da se ova mera proširi i na delove auto-puteva koji do sada nisu bili pod naplatom, kao i na magistralne i regionalne puteve, jer se zna da oni najviše urušavaju i uništavaju puteve.

-Svaki dinar od putarine koji se dobije ide u održavanje puteva, a to znači sigurnije i bezbednije puteve za sve naše građane- rekla je ministarka.

(Tanjug)