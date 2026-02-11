Masakr u školi u Kanadi: Otkriven identitet osobe osumnjičene za napad

U pucnjavi u školi u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, sinoć je osam osoba ubijeno među kojima i napadač, dok su još dve osobe nađene mrtve u obližnjoj kući.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom pucnjave u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, u kojoj je život izgubilo deset osoba, uključujući napadača, dok je najmanje 25 ljudi povređeno. – Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi. Srbija razume i deli vašu bol – naveo je Vučić na X-u.

Kanadska kraljevska konjička policija saopštila je da je više od 25 osoba povređeno, među kojima i dve osobe koje su prebačeni helikopterima do bolnice sa povredama opasnim po život posle pucnjave u srednjoj školi u mestu Tambler Ridž.

Tambler Ridž, gradić od oko 2.400 stanovnika udaljen je više od 1.000 kilometara severno od Vankuvera blizu granice sa provincijom Albertom. Prema portalu vlade srednja škola Tambler Ridž ima 175 đaka, od sedmog do 12 razreda.

BREAKING The identity of the Tumbler Ridge shooter can now be confirmed as Jesse “Jess” Strang. Strang is a biological male who started to “identify” as a „girl“ around 2023. Strang was raised in a family that valued hunting, and began learning how to shoot rifles when he… pic.twitter.com/XhwIOtHL6m — REDUXX (@reduxx) February 11, 2026

Osoba za koju se sumnja da je odgovorna za smrtonosni napad u srednjoj školi u Tumbler Ridžu, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, identifikovana je kao Dž. S. , prenosi Juno News, pozivajući se na izjavu bliskog člana porodice.

Prema navodima tog medija, novinari su razgovarali sa Raselom G. Strengom, stricem Dž. S., koji je potvrdio identitet osumnjičene i naveo da je reč o transrodnoj osobi.

Juno News navodi i da javno dostupan Jutjub nalog, za koji se veruje da pripada Dž. S., sadrži transrodnu zastavu i koristi zamenice “she/her“.

U napadu u Tumbler Ridžu poginulo je deset osoba, uključujući i osumnjičenu napadačicu. Istraga o okolnostima i motivima zločina je u toku, a nadležni organi do sada nisu zvanično saopštili dodatne detalje o identitetu i pozadini osumnjičene.

(Objektiv)