U Kačarevu uskoro nova invazija gurmana: Teku poslednje pripreme za „Slaninijadu”

Bliži se još jedna kačarevačka, ili kako je mnogi zovu, svetska „Slaninijada”, koja će 39. put biti održana između 19. do 22. februara i ponovo će privući na desetine hiljada gurmana.

U toku su poslednje pripreme, a Turistička organizacija „Slaninijada”, koja godinama priređuje „najmasniju manifestaciju”, poručuje svima da ih čeka novi spektakl.

Jedan od organizatora Branko Bogdanović napominje i da je Grad Pančevo ovaj jedinstveni gastronomski skup proglasio gradskom manifestacijom.

– Shodno tome nam se i Turistička organizacija Pančevo priključila u realizaciji planiranih programa. Oni nam pomognu u vezi s tehničkim delovima organizacije, nabavkom potrebnog inventara, zatvaranjem ulica za saobraćaj, a uključuju se i u štampanje promo-materijala za manifestaciju – kaže Bogdanović.

On dodaje da je trenutno u toku završna faza prijema prijava zainteresovanih izlagača.

– Kao i dosad, obično oni od prošle godine zauzmu oko 80 do 90 odsto raspoloživih lokacija. Zbog toga praktično imamo listu čekanja za izlagače

koji će prvi put doći na „Slaninijadu”, ali gledaćemo da sve njih blagovremeno smestimo kako valja – navodi ovaj Kačarevac.

Kada je reč o samom programu, kaže drugi organizator Dragan Lečić, sve ono što je dosada organizovano biće i nadalje.

– Pored najvažnijeg takmičenja za izbor najbolje slanine u više kategorija, biće i pratećih sadržaja, od trke prasića preko takmičenja u kulinarskim veštinama do nekih atraktivnih odmeravanja u obaranju ruke ili u degustaciji ljutih proizvoda. Biće tu i nastupa folklornih grupa ili radionica učenika naše osnovne škole u tome kako oni vide „Slaninijadu” kroz likovni ili literarni izraz – napominje Lečić.

Kada je reč o izložbi mesnih prerađevina, organizatori napominju da je, kao prošle godine, moguć dolazak nadležnih inspekcija.

– Mi kao organizatori u obavezi smo da obavestimo izlagače o njihovom mogućem prisustvu, jer se radi s hranom i sve to mora da bude u najboljem redu. Nikako ne bismo želeli da bude nekih problema s kvalitetom mesa i mesnih prerađevina. Prošle godine smo njih desetak i isključili sa „Slaninijade” baš zbog toga što nisu imali potrebnu prateću dokumentaciju – navodi on.

(Pančevac/J. Filipović)

Kačarevo: Slaninijada od 19. do 22. februara

Prvi dan Slaninijade u Kačarevu: Ovo su pobednici

KAČAREVAČKA SLANINIJADA: Šta kažu prodavci, a šta kupci