Uzdin: Doček moštiju Svetog jerarha Nektarija Eginskog

U hramu Svetog velikomučenika Georgija u Uzdinu biće upriličen svečani doček kivota sa česticom moštiju Svetog jerarha Nektarija Eginskog, jednog od najpoštovanijih svetitelja Pravoslavne crkve.

Svečanost će se održati u nedelju, 15. februara, sa početkom u 16.30 časova, uz blagoslov Njegovog Preosveštenstva Episkopa Dakije Feliks Jeronima i u prisustvu sveštenstva. Vernici će imati priliku da sa molitvom i pobožnošću celivaju mošti Svetog Nektarija, poznatog kao velikog iscelitelja i brzog pomoćnika u nevoljama, kome se obraćaju vernici širom sveta. Iz hrama poručuju da su svi vernici dobrodošli da učestvuju u ovom značajnom duhovnom događaju i da zajedničkom molitvom odaju dužno poštovanje Svetom jerarhu.

(RTV Kovačica)