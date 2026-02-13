Vršac: Školski pribor za đake romske zajednice

VRŠAC – Mobilni tim za inkluziju Grada Vršca podelio je 400 kompleta školskog pribora učenicima romske zajednice u svim osnovnim školama na teritoriji grada, u okviru sprovođenja Operativnog plana za inkluziju Roma i Romkinja za 2025. godinu.

Akcijom su obuhvaćeni učenici osnovnih škola u gradskim i seoskim sredinama, čime je obezbeđena ravnomerna podrška deci na čitavoj teritoriji Grada Vršca.

Podela školskog pribora realizovana je u Osnovnoj školi „Paja Jovanović“ u Vršcu, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, članova Mobilnog tima za inkluziju i pedagoških asistenata. Aktivnost predstavlja jednu od mera usmerenih na podršku obrazovanju i stvaranje uslova za redovno pohađanje nastave učenika iz romske zajednice.

Operativni plan Grada Vršca kofinansiran je sredstvima Evropske unije – IPA 2020, u okviru programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, na osnovu sporazuma o saradnji sa lokalnom samoupravom.

Prema navodima članova Mobilnog tima, cilj aktivnosti je obezbeđivanje kontinuiteta u obrazovanju i smanjenje rizika od napuštanja školovanja, kroz pružanje konkretne podrške učenicima iz osetljivih društvenih grupa.

Grad Vršac i ovom aktivnošću nastavlja primenu mera inkluzije, u saradnji sa domaćim institucijama i međunarodnim partnerima.

(Pančevac/RTV)