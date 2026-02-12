Međunarodni sajam turizma u Beogradu od 19. do 22. februara

Međunarodni sajam turizma biće održan na Beogradskom sajmu od 19. do 22. februara, a učesvovaće više od 350 izlagača, najavljeno je danas.

Kipar će biti zemlja partner te manifestacije čiji je slogan „Jedno putovanje, hiljadu priča“.

Međunarodni sajam turizma, pod sloganom „Jedno putovanje, hiljadu priča“, biće održan na Beogradskom sajmu od 19. do 22. februara i okupiće više od 350 izlagača, a zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Kipar.

Pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma Aleksandar Ivković izjavio je, na konferenciji za medije, da će za posetioce 47. Međunarodnog sajma turizma biti obezbeđeni veliki sajamski popusti, a neki od njih su čak 60 odsto popusta na određene turističke aranžmane.

Ponuda obuhvata porodična i „city break“ putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i wellness vikende u banjama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, „first minute“ ponude, kao i domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije.

Tokom sajma biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, centralni događaj namenjen profesionalcima iz ugostiteljske i hotelijerske industrije.

Sajam će biti održan pod sloganom „Poslužite se“, u halama 2A i 2C Beogradskog sajma. Ambasador Kipra u Beogradu Andreas Fotiu istakao da mu je veliko zadovoljstvo jer je Kipar kao zemlja „počasni gost“ odnosno partner ovogodišnjeg sajma i da je to dokaz bliskosti dva naroda.

Dodao je da će ministar turizma Kipra, kao i veliki broj članova delegacije, biti prisutni na Sajmu turizma u Beogradu, kako bi na najbolji način prikazali široku turističku ponudu zemlje.

Na svojim štandovima Kipar će pokazati sve što ima u svojoj turističkoj ponudi, od hrane, vina do plesa. Takođe, Kipar će na beogradskom Sajmu turizma imati i ikonopisca, koji će privući veliki broj vernika, a ambasador je rekao da ista vera povezuje naša dva naroda.

Naglasio je i potrebu za unapređenje turističke saradnje Srbije i Kipra, a sajam će biti idealna prilika za sastanke predstavnika turističke grane.

„Povezuje nas puno toga. Kao što sam rekao, to nije samo religija, nego i naši bratski odnosi. Kada građani Srbije posete Kipar, osete se kao da su u prijateljskoj zemlji“, dodao je on.

(Pančevac)