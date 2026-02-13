IZAŠAO „PANČEVAC”: Lokalno sveobuhvatno

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 13. februara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: potpuni red vožnje na gradskim linijama 5 a i 6; kako Starčevo čuva postignuto; na koji način je Vladimir Ilić postao uspešan; šta se dešavalo u Pošti nakon što je krenula rasprodaja neisporučenih pošiljki… Frka!

„Pančevac” piše o tome šta očekuje roditelje i decu pre nego što „mlađani” krenu u školu, zašto Mašinska škola „Pančevo” prednjači u dualnom obrazovanju, za koje sve projekte Pokrajina ulaže kada se radi o našem gradu… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Kao i uvek, s početkom druge sportske polusezone Pančevo živne. To je bio povod za razgovor s Milanom Stanišićem, direktorom JKP-a „Mladost”. Najpre je rekao:

– U protekloj 2025. godini JKP „Mladost” nije imala problema u poslovanju jer smo uspeli da tekućim održavanjem održimo sve objekte i terene u potrebnom stanju kako bi sportisti i građani imali adekvatne uslove za bavljenje sportom. Naš fokus u tekućoj godini biće na unapređenju kvaliteta usluga, kao i na stvaranju boljih uslova za sve korisnike. Posebnu pažnju ćemo posvetiti održavanju postojećih kapaciteta i poboljšanju bezbednosti na bazenima i sportskim terenima. Sredstva koja su nam dodeljena iz budžeta grada dovoljna su za funkcionisanje preduzeća u većem delu, a za tekuće održavanje obezbeđujemo novac iz sopstvenih prihoda.

