Počela isplata: Na računu od 26.000 do 60.000 dinara

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je počela isplata prve i druge mesečne rate studentskih stipendija i kredita, za školsku 2025/2026. godinu, a iznos mesečne rate je 13.000 dinara.

Takođe, uplaćene su dve rate stipendija za izuzetno nadarene učenike u iznosu od 15.000 dinara mesečno, studente sonovnih studija od po 24.000, a doktorskih studija od po 30.000 dinara.

(novosti.rs)