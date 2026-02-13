Koković i Konatar izneli očekivanja od meča sa Crvenom zvezdom

Trener Železničara Radomir Koković i fudbaler Marko Konatar najavili su meč sa Crvenom zvezdom u 23. kolu Superlige Srbije, koji se u subotu od 17 sati igra na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

Najpre je reč imao Koković.

– Dolazi nam prvi favorit za titulu. Nije tajna da je Zvezda najkvalitetniji tim u zemlji, daleko najkvalitetniji. Ono što bih izdvojio, analizirajući njih, jeste promena u igri otkad je došao Dejan Stanković. Zvezda je i ranije u fazi defanzive igrala orijentisana na čoveka. Od dolaska Stankovića igraju u neverovatnom intenzitetu. DNK njihov i promena koju je novi trener uspeo da donese za kratko vreme su impresivni. Čak i na evropskom nivou, ako Selta i Malme ne mogu da povežu treći pas protiv njih, to dovoljno govori o kakvoj se ekipi radi. Igraju jako intenzivno, a ono što je meni upalo u oko je da apsolutno svi igraju defanzivu kao hijene. Od najmlađih bonusa do Arnautovića i Kataija. Impresivno su podigli defanzivu za jako kratko vreme – istakao je Koković.

Strateg Pančevaca ima kadrovske probleme pred duel sa šampionom Srbije. – Mi imamo određene kadrovske probleme, ali ekipa koja izađe na teren će biti najbolja u ovom trenutku. Imamo širok kadar igrača, podjednakih kvaliteta, siguran sam da naša igra neće mnogo oscilirati bez obzira na izostanke.

Neće Železničar odustati od svog identiteta ni u ovom meču.

– Mi ćemo pokušati da ostanemo dosledni sebi, svom stilu igre i principima. Probaćemo da se nametnemo u nekim fazama igre. Koliko će to biti dovoljno, ne znam. Zavisi i od Zvezde koliko ćemo mi biti u stanju da uspostavimo kontrolu i stil igre. Da li će to biti određeni delovi utakmice ili veći, mi smo fokusirani na nas. Želimo da se prikažemo u dobrom svetlu, pred punim tribinama i da nastavimo trend dobrih igara, pa i dobrih rezultata.

Očekuje se pun stadion i pravi spektakl.

– Pozvao bih sve Pančevce, koji vole fudbal, da dođu da nas podrže. Očekujem jako sadržajnu utakmicu, što da ne i spektakl – zaključio je Koković.

U sličnom tonu govorio je i Konatar.

– Ne bih previše trošio reči o Zvezdi. To je ubedljivo najbolji tim u našoj ligi. Od dolaska Stankovića vidi se neka svežina u ekipi, i defanzivno i ofanzivno su ostavili strašan utisak na početku prolećnog dela sezone – kazao je defanzivac Železničara.

Očekivanja su jasna.

– Očekujem da pokažemo zrelost. Imamo olakšavajuću okolnost što nemamo rezultatski imperativ, ali čemu moramo da težimo jeste naš model igre i naši principi. Očekujem da pokažemo određene promene u doslednosti, u odnosu na prethodni meč sa Zvezdom kad smo ubedljivo poraženi. Da budemo na naših 100 odsto, kako energetski, tako i fizički i psihički. Pa da vidimo šta ćemo uraditi posle 90 minuta – poruka je Konatara.

(FK Železničar)