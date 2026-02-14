Krov na istočnoj tribini od meča sa Zvezdom!

Novo ruho stadiona Železničara. Radovi na rekonstrukciji istočne tribine stadiona SRC „Mladost“ u Pančevu privode se kraju i sve će biti spremno za meč 23. kola Superlige Srbije.

U okviru radova postavljen je novi krov na istočnoj tribini, čime su značajno unapređeni uslovi za gledaoce i obezbeđena dodatna zaštita od vremenskih uslova. Ovim zahvatom stadion dobija moderniji izgled, ali i funkcionalniji prostor za sve navijače koji pružaju podršku našem timu.

Rekonstrukcija istočne tribine predstavlja još jedan korak u kontinuiranom razvoju kluba i unapređenju infrastrukture. Železničar iz dana u dan raste u svim segmentima – organizacionom, sportskom i infrastrukturnom – sa jasnim ciljem da stvori stabilne temelje za budućnost i obezbedi što bolje uslove kako za igrače, tako i za navijače.

Premijera novog krova biće upravo protiv šampiona Srbije Crvene zvezde, u utakmici koja nosi poseban značaj i za klub i za grad. Verujemo da će nova energija sa tribina biti dodatni vetar u leđa našem timu.

(Pančevac)