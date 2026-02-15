U Brestovcu se radi na kompletiranju asfaltiranja

Učinak u protekloj godini i planove za 2026. sumira prvi čovek Banatskog Brestovca Nenad Minić.

Prema rečima predsednika brestovačkog Saveta Mesne zajednice, tokom prošle godine, pored ostalog, nastavljeno je sa uređenjem infrastrukture.

To se, pre svega, odnosi na asfaltiranje puteva, pa se tokom 2025. zacrnela nova podloga na bazi bitumena u tri ulice, a reč je o Vranjanskoj, Smederevskoj i Verovačkoj, što je ukupno oko 800 metara.

Prvi čovek brestovačke Mesne zajednice dodaje da je promenjena i kompletna stolarija na delu zgrade bivšeg Omladinskog doma, koji se sada koristi za sve vrste okupljanja, a urađene su i stepenice na ulazu u zgradu Mesne zajednice, a isto važi i za ulaz salu Doma omladine.

– Kada je reč o budućim ulaganjima, ono na čemu se radi je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za ulice Zimska, Prolećna i Sinđelićeva, koje su zapravo prilično kratke. Time bi bilo kompletno završeno asfaltiranje kolovoza u čitavom selu – navodi Minić.

On napominje da je jedan od prioriteta i da se uradi parking ispred škole i vrtića.

– Zatim, u planu je most na jednom od kanala na putu ka Dunavu. Nameravamo da, da ako bude sredstava, napravimo i nov krov na zgradi Mesne zajednice, jer je postojeći dotrajao. Ono na čemu insistiramo, ali nije direktno naša ingerencija, jeste da se nešto preduzme po pitanju Parka prirode „Ponjavica“, a tu je i rešavanje spora oko gasne mreže u selu – ističe predsednik.

Ukoliko okolnosti dozvole, kaže on, na vidiku je i rekonstrukcija igrališta u školskom dvorištu, na kom bi trebalo postaviti novu asfaltnu podlogu.

Minić napominje da se, uz pomoć Grada Pančeva, a u konsultaciji s lokalnim poljoprivrednicima, planira izgradnja i nekih atarskih puteva.

– Pored toga, nastavljamo da insistriramo kod svih relevantnih faktora odlučivanja da se reši problem deponije u selu, koja je takođe veliki problem, jer se u letnjim mesecima često događaju požari na tom smetlištu, što veoma loše utiče na kvalitet vazduha, ali i bezbednost objekata i useva u blizini deponije – kaže predsednik Saveta MZ Brestovac.

Prema njegovim rečima, ponovo su organizovani programi povodom seoske slave i podele novogodišnjih paketića u saradnji s Domom kulture, što je u planu i ove godine.

– U dogovoru s našim ljudima iz ambulante usaglasili smo se da je neophodan novi prilaz za vozila hitne pomoći, odnosno za hitne slučajeve. Ostajemo otvoreni i za saradnju sa udruženjima građana, kao i sa samim meštanima. Stoga, ovom prilikom, ponovo apelujem na sve njih da se što više uključe, što preko udruženja, što individualno, svojim inicijativama i da zajedno napravimo od sela što kvalitetnije mesto za život. Tu, pre svega, mislim na organizaciju još jedne manifestacije u letnjem periodu, kao što je nekada bila „Paprikijada“, a bilo bi dobro da neko od preduzetnika otvori kvalitetan kafić i napravi ambijent za okupljanje omladine – poručuje Nenad Minić.

(Pančevac/J. Filipović)

