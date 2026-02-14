FK Železničar – Crvena zvezda 0:3

Fudbaleri Železničara poraženi su od Crvene zvezde rezultatom 0:3 (0:1) u meču 23. kola Superlige Srbije igranom u Pančevu.

Od starta duela pred punim tribinama na rekonstruisanom stadionu SRC Mladost (postavljen krov na istočnoj tribini uoči ove utakmice) igralo se u visokom intenzitetu. Viđena je ujednačena borba tokom celog prvog poluvremena.

Prvi je zapretio Železničar preko Lernoa, da bi na drugoj strani uzvratio Katai. U još nekoliko situacija je Zvezda uputila udarac ka golu Popovića, koji je bio na visini zadatka.

U 29. minutu, ipak, nije uspeo da zaustavi udarac Arnautovića. Posle kornera i odbitka ispred peterca, lopta je došla pravo na nogu iskusnom napadaču, kojem nije bilo teško da je pošalje u mrežu.

Malo je nedostajalo da Železničar ekspresno uzvrati, ali je pokušaj Karikarija sjajnom paradom zaustavio Mateus i sproveo loptu iznad prečke.

Nekoliko trenutaka kasnije sjajan prodor je napravio Pedro po levoj strani. Ušao je brzonogi krilni igrač Pančevaca u sredinu i šutirao – bez mnogo problema za Mateusa.

Najbolju šansu za izjednačenje Železničar je propustio u finišu poluvremena. Posle šuta Kneževića lopta je zakačila nekoga u bloku i prošla tik pored stative.

Nastavio je Železničar sa presingom i od starta drugog dela, a malo je nedostajalo da u 50. minutu Pedro zatrese mrežu. Prošao je kroz sredinu i sa ivice šesnaesterca tukao malo pored gola.

Brzo je viđena šansa i na drugoj strani. Ovusu je centrirao, a Arnautović glavom gađao blizu stative.

Velika prilika za Železničar u 59. minutu, Posle odlične akcije napravljen je višak na levoj strani, Konatar je centrirao u sredinu, odakle je Karikari poslao loptu preko prečke.

Odmah u sledećem napadu je usledila kazna za propušteno. Ovusu je prošao po levoj strani, centrirao u sredinu, gde je Arnautović ostavio loptu Kostovu, a ovaj uz odbitak savladao Popovića.

Mogla je Zvezda do 3:0 u 63. minutu, ali je Popović fantastično ušao u šut Kataiju i sprečio novi pogodak gostiju.

Od 74. minuta rezultat je bio 3:0 u korist Zvezde. Dug napad gostiju i nekoliko centaršuteva na kraju je Kostov krunisao još jednim pogotkom iz peterca.

Pitanje pobednika rešeno je u tom trenutku, a do kraja više nije bilo promene rezultata.

Železničar u sledećem kolu gostuje OFK Beogradu 21. februara. Uoči tog meča ima 37 bodova i zauzima četvrto mesto na tabeli.

(FK Železničar)