Bela Crkva: Uručeni paketi hrane porodicama izbeglica

U opštini Bela Crkva uručeni su paketi hrane porodicama izbeglica i interno raseljenih lica, u okviru aktivnosti koje se realizuju uz podršku Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i opštine Bela Crkva, prenosi BCinfo.

Pakete su uručili pomoćnica komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije Bojana Ćirić i predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Кomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije nastavlja da pruža sistemsku i kontinuiranu podršku, u saradnji sa lokalnim samoupravama, izbeglicama i interno raseljenim licima širom Srbije.

(BCinfo)