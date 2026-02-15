Besplatan banjski oporavak invalida 10 dana
BEOGRAD – Banjsko-klimatski oporavak vojnih i civilnih invalida rata, kao i korisnika porodične invalidnine umesto sedam dana od 21. februara ove godine trajaće 10 dana.
Produženje dana banjsko-klimatskog oporavka omogućeno je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o banjsko-klimatskom oporavku koji je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Taj Pravilnik objavljen je u novom Službenom glasniku i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Prema pravilniku na banjsko-klimatski oporavak može se uputiti korisnik koji je u toku poslednje godine intenzivno lečen savremenim medicinskim merama i sredstvima od bolesti želuca, creva, jetre, žučne kese i žučnih puteva, bubrega i mokraćnih puteva, bolesti lokomotornog aparata, bolesti metabolizma i endokrine bolesti, bolesti perifernog i centralnog nervnog sistema, kao i koronarne bolesti.
Korisnik se može uputiti na banjsko-klimatski oporavak samo jedanput u toku kalendarske godine i može se uputiti samo u rehabilitacioni centar sa kojim ministarstvo nadležno za poslove boračko-invalidske zaštite zaključi ugovor nakon sprovedenog postupka javne nabavke.
Banjsko-klimatski oporavak korisnika odobrava lekarska komisija na osnovu medicinske dokumentacije.
(RTV)