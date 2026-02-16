Đaci škole iz Glogonja nižu uspehe na takmičenjima iz nemačkog jezika

Već nekoliko godina zaredom đaci glogonjske škole OŠ „4. oktobar” osvajaju vodeća mesta na takmičenju udruženja „Maria Theresiopolis”, pa su tako i ove godine ostvarili zapažene rezultate, pre svega zahvaljujući radu na nastavi i posebnoj motivaciji.

Učenici osmog razreda Aleksa Krstić, Dragana Spasić, Iva Trajković, Luka Nikolovski i Miljan Obućina osvojili su prvo mesto na nivou države glumom na nemačkom jeziku.

Organizatori takmičenja uputili su čestitke za trud, rad i osvojena mesta đacima i njihovoj nastavnici Rodiki Marjanu.

– Njihov pobednički rad je gluma u video-prikazu na temu prazničnih običaja za hrišćanski praznik Svetog Martina. Oni su prethodno osmislili tekst i dijalog i, u dobroj saradnji i timskom radu, uspeli su i da kreativno predstave svoju temu – navodi nastavnica Rodika Marjanu.

Pored toga, učenica šestog razreda Maša Trojanović osvojila je treće mesto u kategoriji recitovanja uz pesmu „Backe, backe Kuchen”.

Đaci sedmog razreda, koji su se takmičili takođe u kategoriji sedmaka i osmaka, Luka Radonjić i Mihailo Simonović osvojili su diplomu pohvalnicu za svoj trud i rad za vlog pod nazivom „Na Tamišu”, o važnosti čiste reke i aktivnosti u prirodi.

Nadmetanje udruženja „Maria Theresiopolis” održano je u novembru 2025, nakon toga su objavljeni rezultati, a nedavno su stigle i diplome i vredne nagrade za osvojeno prvo i treće mesto.

Na pomenutom takmičenju svake godine učestvuje nekoliko stotina đaka osnovnih i srednjih škola, odnosno gimnazija Republike Srbije u primeni nemačkog jezika u recitovanju, glumi, pisanju sastava, realizovanja prezentacija.

Na osnovu rezultata komisije, đaci osvajaju prva tri mesta uz diplome i nagrade.

(Pančevac/J. F.)

Glogonj: Od asfaltiranja i uređenja izletišta do očuvanja tradicije

Glogonj: Deda Mraz stigao u kočijama, maskote i vilenjaci zabavljali mališane