Đaci škole iz Glogonja nižu uspehe na takmičenjima iz nemačkog jezika

19:00
16.02.2026
Već nekoliko godina zaredom đaci glogonjske škole OŠ „4. oktobar” osvajaju vodeća mesta na takmičenju udruženja „Maria Theresiopolis”, pa su tako i ove godine ostvarili zapažene rezultate, pre svega zahvaljujući radu na nastavi i posebnoj motivaciji.
Učenici osmog razreda Aleksa Krstić, Dragana Spasić, Iva Trajković, Luka Nikolovski i Miljan Obućina osvojili su prvo mesto na nivou države glumom na nemačkom jeziku.
Organizatori takmičenja uputili su čestitke za trud, rad i osvojena mesta đacima i njihovoj nastavnici Rodiki Marjanu.
– Njihov pobednički rad je gluma u video-prikazu na temu prazničnih običaja za hrišćanski praznik Svetog Martina. Oni su prethodno osmislili tekst i dijalog i, u dobroj saradnji i timskom radu, uspeli su i da kreativno predstave svoju temu – navodi nastavnica Rodika Marjanu.
Pored toga, učenica šestog razreda Maša Trojanović osvojila je treće mesto u kategoriji recitovanja uz pesmu „Backe, backe Kuchen”.
Đaci sedmog razreda, koji su se takmičili takođe u kategoriji sedmaka i osmaka, Luka Radonjić i Mihailo Simonović osvojili su diplomu pohvalnicu za svoj trud i rad za vlog pod nazivom „Na Tamišu”, o važnosti čiste reke i aktivnosti u prirodi.
Nadmetanje udruženja „Maria Theresiopolis” održano je u novembru 2025, nakon toga su objavljeni rezultati, a nedavno su stigle i diplome i vredne nagrade za osvojeno prvo i treće mesto.
Na pomenutom takmičenju svake godine učestvuje nekoliko stotina đaka osnovnih i srednjih škola, odnosno gimnazija Republike Srbije u primeni nemačkog jezika u recitovanju, glumi, pisanju sastava, realizovanja prezentacija.
Na osnovu rezultata komisije, đaci osvajaju prva tri mesta uz diplome i nagrade.
(Pančevac/J. F.)
