JABUKA: Dom kulture realizuje projekat za decu „Potraga za rečima“

Dom kulture „Kočo Racin“ iz Jabuke u novembru je započeo projekat „Potraga za rečima“ organizacijom pesničkih radionica sa učenicima Osnovne škole „Goce Delčev“ iz Jabuke.

Radionice je vodila pesnikinja iz Pančeva Milena Mrkela, a zajedno s njom su male poete i lovci na reči, otkrivali duh jezika, oživljavajući u sebi kreativnost i maštu.

Najuspešniji radovi su nagrađeni prigodnim poklonima.

Pored toga, Dom kulture je organizovao promociju knjige „Šašave priče“ Nade Kljajić iz Barande i druženje sa Ružicom Tomić, pesnikinjom iz Pančeva.

U okviru projekta, deca su imala priliku da se upoznaju sa Putujućim festivalom komišibaj teatra „Od sličice do pričice“ – pripovedanje uz pomoć slika koje se izvlače iz drvenog okvira.

Kamišibaj je izuzetno korisno pomoćno sredstvo i u nastavi, razvija kreativnost i maštu, komunikacijske i govorne veštine kao i likovnu i govornu izražajnost.

Radionicu je vodila Lidija Cvijović ispred Udruženja „Stvaralište“ iz Pančeva.

U nastavku projekta, u decembru planirano je druženje s književnicima Jasminkom Petrović i Bojanom Ljubenovićem.

Projekat je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

