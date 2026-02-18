POLEN U PANČEVU: Sve više drveća u cvatu

Počinje mesec Ramazana, Jusufspahić: Ovo je vreme posta i bogobojaznosti
U sedmici od 9. do 15. februrara, u vazduhu Pančeva detektovane su niske koncentracije polena javora, jove, leske, čempresa, jasena i vrbe, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo..
Za ovu sedmicu očekuje se porast koncentracija polena drveća koje cveta u ovo doba godine.
S obzirom na to da nastupa sezona cvetanja drveća, osetljive osobe treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije, savetuje doktorka primarijus Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
(Pančevac)
