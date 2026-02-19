Gradonačelnik Stevanović otvorio 39. Slaninijadu i obišao izlagače

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović svečano je otvorio 39. „Slaninijadu“ u Kačarevu, ističući značaj ove manifestacije za lokalni turizam i tradiciju.

Stevanović je obišao izlagače i naglasio podršku Grada Pančeva u organizaciji ovog događaja koji privlači hiljade posetilaca.

On je izrazio zadovoljstvo i čast što je opet u Kačarevu, ali i ponos što je deo ovakve manifestacije, jedne od najstarijih na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

On je istakao da če Grad Pančevo nastaviti da podržava „Slaninijadu“ jer je ona pečat po kome se prepoznajemo i van granica naše zemlje.

„Slaninijada“ nije samo festival dobrog ukusa, već i festival zajedništva, vrednog rada i očuvanja onoga što nas kao narod čini posebnim, naše bogate tradicije. Ova manifestacija okuplja proizvođače i ljubitelje suhomesnatih specijaliteta, ali i sve one koji prepoznaju značaj negovanja kulturnog i gastronomskog nasleđa“, rekao je gradonačelnik Stevanović.

(Pančevac)

