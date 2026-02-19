Selo

Gradonačelnik Stevanović otvorio 39. Slaninijadu i obišao izlagače

13:12

19.02.2026

Podeli vest:

Foto: Radovan Đerić

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović svečano je otvorio 39. „Slaninijadu“ u Kačarevu, ističući značaj ove manifestacije za lokalni turizam i tradiciju.

Foto: Radovan Đerić

Stevanović je obišao izlagače i naglasio podršku Grada Pančeva u organizaciji ovog događaja koji privlači hiljade posetilaca.

On je izrazio zadovoljstvo i čast što je opet u Kačarevu, ali i ponos što je  deo ovakve manifestacije, jedne od najstarijih na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Foto: Radovan Đerić

On je istakao da če Grad Pančevo nastaviti da podržava „Slaninijadu“ jer je ona pečat po kome se prepoznajemo i van granica naše zemlje.

„Slaninijada“ nije samo festival dobrog ukusa, već i festival zajedništva, vrednog rada i očuvanja onoga što nas kao narod čini posebnim, naše bogate tradicije. Ova manifestacija okuplja proizvođače i ljubitelje suhomesnatih specijaliteta, ali i sve one koji prepoznaju značaj negovanja kulturnog i gastronomskog nasleđa“, rekao je gradonačelnik Stevanović.

(Pančevac)

Počela 39. „Slaninijada” uz učešće više stotina izlagača

Stigli gurmani: Ne propustite četiri dana “Slaninijade” u Kačarevu

Tagovi

Slaninijada Stevanović

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.