Gradski muzej Vršac: Radionica zmijanjskog veza, tradicija koja se prenosi na mlade

U prostoru Gradski muzej Vršac održana je kreativna radionica zmijanjskog veza, realizovana u okviru izložbe „Zmijanjski vez – svetska nematerijalna kulturna baština“. Događaj je okupio učenike turističkog smera Poljoprivredna škola Vršac, koji su imali priliku da se upoznaju sa tehnikom izrade ovog jedinstvenog veza, ali i da se i sami oprobaju u preciznim bodovima koji se vekovima prenose kao deo bogate tradicije, prenosi Vršaconline.

Radionicu su obeležili radoznalost, koncentracija i mnoštvo osmeha. Iako izrada zmijanjskog veza zahteva veliku pažnju, strpljenje i veštinu, mnogi učenici su za kratko vreme uspeli da savladaju prve korake i razumeju koliko znanja stoji iza svakog ornamentalnog motiva. Upravo kroz ovakve susrete sa tradicionalnim rukotvorinama, mladi dobijaju priliku da neposredno dožive kulturno nasleđe i razviju svest o njegovom značaju.

Zmijanjski vez, koji je upisan na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva UNESCO, ne predstavlja samo umetničku tehniku već i živu tradiciju koja se uči, čuva i prenosi. Njegova vrednost ogleda se u spoju istorije, identiteta i stvaralaštva, a posebnu snagu dobija onda kada ga otkrivaju nove generacije.

Izložba Muzej Republike Srpske otvorena je za posetioce u Gradskom muzeju Vršac do 19. marta, pružajući svim zainteresovanima priliku da upoznaju lepotu i složenost ove izuzetne veštine. Posetioci su pozvani da otkriju bogatstvo zmijanjskog veza i da kroz susret sa tradicijom dožive umetnost koja traje vekovima.

(Vršaconline)