Markovac: Radovi na regeneraciji bunara od 24. februara

Javno komunalno preduzeće JKP Drugi oktobar obaveštava korisnike u naseljenom mestu Markovac da će u utorak, 24. februara 2026. godine, započeti radovi na regeneraciji bunara, sa ciljem unapređenja kvaliteta i stabilnosti vodosnabdevanja u ovom selu.

Prema planu izvođenja, predviđeno je da radovi budu završeni do 1. marta 2026. godine. Tokom trajanja radova, redovno snabdevanje vodom neće biti moguće, te će za potrebe meštana biti organizovano alternativno snabdevanje putem cisterne, kako bi se obezbedile osnovne količine vode za domaćinstva.

Nadležni apeluju na građane da imaju razumevanja za privremene poteškoće, ističući da su radovi neophodni kako bi se dugoročno obezbedilo pouzdanije i kvalitetnije vodosnabdevanje za sve korisnike u Markovcu. Nakon završetka planiranih aktivnosti očekuje se normalizacija sistema i stabilno funkcionisanje bunara.

(Vršaconline)