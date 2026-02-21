Andrejić: Starčevo čuva postignuto i planira mnogo novog

O aktivnostima u protekloj godini i planovima za tekuću za „Pančevac“ je govorio predsednik starčevačkog Saveta Mesne zajednice Petar Andrejić.

Prema njegovim rečima, minula godina tekla je rutinski, u ustaljenim aktivnostima na održavanju postignutog nivoa, kao i u radovima na unapređenju života lokalne zajednice.

– Sve one akcije na koje su Starčevci navikli realizovane su u uobičajenim terminima i rokovima. Prvi kvartal 2025. godine obeležila je briga za bezbednost u saobraćaju, pa je tako postavljen semafor „kod Lolinice”, kao i nekoliko „ležećih policajaca”. Usledila je trideseta po redu akcija „April – mesec čistoće” – navodi Petar Andrejić.

Prvi čovek starčevačke Mesne zajednice ističe da je urađeno još mnogo toga.

– Osvežen je urbani mobilijar u centru, parku i na Trgu neolita, autobuskim stajalištima, pijaci, dečjim igralištima, a počišćena su smetlišta kod „ciglane” i na Belom bregu, što je predstavljalo višegodišnji problem. Organizovana je i akcija ozelenjavanja. Nisu izostali ni božićni, osmomartovski i uskršnji bazar na Trgu neolita, kao i redovna manifestacija Izbor za najlepši slavski kolač, koji je po 11. put organizovalo lokalno udruženje žena. Drugi kvartal doneo je još akcija u vezi s bezbednošću u saobraćaju, na šta je prošle godine stavljen poseban akcenat – napominje Andrejić.

Dodaje da je odeljenje za saobraćaj Gradske uprave izdalo još nekoliko novih rešenja za postavljanje „ležećih policajaca”.

– Istovremeno, realizovana je obimna popravka kolovoza u mnogim ulicama u mestu, a nova pravoslavna crkva dobila je i parking u Partizanskoj ulici. Nakon radova na izvlačenju vlage, urađena je nova bočna fasada na zgradi Mesne zajednice. I inače bogato kulturnim sadržajima, Starčevo je polovinom godine bilo centar Južnog Banata jer je na „Danima muzike, pesme i igre”, trodnevnoj manifestaciji koja je održana na Trgu, više hiljada posetilaca ispratilo različite muzičke žanrove, a finale je bio nastup popularne „Crvene jabuke”, koja je u gotovo tročasovnom programu očarala publiku na 17. „Eks-Ju rok festu”. Treći kvartal protekle godine obeležio je dvonedeljni letnji program „Dani druženja”, koji je organizovan po 29. put. Mnogo muzike, pozorišnih predstava i zabave za najmlađe doneli su ugođaj za sve one koji su ovaj deo leta, između dve slave, proveli u Starčevu. Najbolji su i ove godine dobili plakete „Zaslužni Starčevac”, kojima lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje svako izvanredno zalaganje i ostvarene rezultate – priča predsednik Saveta MZ.

Andrejić ističe i da je poslednji kvartal 2025. godine doneo statistički podatak kako je starčevački muzej, od njegovog otvaranja 2020. godine i uspostavljanja turističke ponude, posetilo više od 5.000 posetilaca.

– U oktobru i decembru Starčevo je ponovo bilo sedište Južnog Banata, ali ovog puta iz ugla poljoprivrednika – Asocijacija agropreduzetnica Srbije organizovala je najpre svoju konferenciju, a potom i „Agro-zimu”, događaj koji je okupio veliki broj poljoprivrednika iz čitave Srbije. Bilo je ponovo reči i o bezbednosti u saobraćaju, a ovaj put radi se o rekonstrukciji i proširenju kolovoza u Subotičkoj i Bečejskoj ulici. Izgrađen je i trotoar duž Titovog parka u Partizanskoj ulici, a na kraju i staza koja od škole vodi do vrtića „Kremenko”. Muzički programi završeni su najpre 23. „Starčevačkom tamburicom” i na kraju 19. „Gašinim akordima”, festivalom akustične gitare. Kraj godine pripao je najmlađima, jer su po 17. put podeljeni novogodišnji paketići deci Starčeva, ovog puta za više od 400, sve to uz prigodan novogodišnji bazar i zimske čarolije. Uz prelepo ukrašeni Trg neolita, utisak je ostavila i „Zimska bajka” u ergeli „Merac”, koja je trajala nekoliko nedelja. Na prednovogodišnjem „Zagrevanju” meštani su na Trgu neolita mogli da uživaju uz trubače, tople napitke i vruće krofne – navodi Andrejić.

On se osvrnuo i na stavke u budžetu Grada Pančeva za 2026. odinu, koje se odnose na rekonstrukciju krova na zgradi Doma kulture i projektovanje sportske hale, što je korak bliže ka ostvarenju sna mnogih generacija Starčevaca.

– Radiće se naredne godine na popravci i kolovoza u još nekim ulicama, rasveti, dečjim igralištima i atarskim putevima. Očekuje nas podela „plavih kanti” po domaćinstvima radi reciklaže plastike. Očekujemo da će biti uređen odnos vlasnika gasne mreže i „Srbijagasa”, kao i da bude aktivirana izgrađena gasna mreža. Ima nagoveštaja da bi moglo da se radi na optičkom internetu, a zahuktavaju se aktivnosti oko poslova na sektoru „C” obilaznice Vinča–Starčevo. Uz razumevanje i dokazanu podršku Grada Pančeva i lokalne vlasti, nadamo se još jednoj uspešnoj godini – poručuje Petar Andrejić.

(Pančevac/J. Filipović)

STARČEVO: Najlepši slavski kolači plenili kreativnošću, ali i tradicijom

STARČEVO: Uz bogat program podeljeni novogodišnji paketići