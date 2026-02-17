STARČEVO: Najlepši slavski kolači plenili kreativnošću, ali i tradicijom

Na ovogodišnjoj manifestaciji „Izbor za najlepši slavski kolač” bilo je na desetine pravih umetničkih dela, koji su plenili kreativnošću, ali i tradicijom.

Inače, i ovaj jedinstveni događaj, održanom u subotu, 14. februara, u velikoj sali starčevačkog Doma kulture, dvanaesti put zaredom uspešno je organizovalo domaće Udruženje žena „Neolit”, uspomoć lokalnih insitutucija – Mesne zajednice i Doma kulture.

Njima su u goste došle pre svega koleginice iz dvanaest udruženja i to dva omoljička – „Žisel“ i „Omoljčanke“, zatim „Bonaz Šandor“ iz Ivanova, „Đetvan“ iz Vojlovice, „Dolovke“, „Ilinden“ iz Jabuke, „Etno-kutak“ iz Kačareva, „Vredne ruke Crepaje“, kao i „Pančevke“, „Vešte ruke“, „Vesele mašnice“, „Savka kreativa“.

Sve one su na štandovima na bazaru prikazale svoje rukotvorine, što su učinili i starčevački pčelari i destileri, pa je pored raznih slanih i slatkih đakonija, ručnih radova, bilo i meda, rakije, vina…

I pre zvaničnog otvaranja, na jednom od stolova, članice „Neolita“ Ljubica Jovanović i Dragana Aleksić, pod budnim okom predsednice Ljiljane Zarić, podučavale su decu osnovnoškolskog uzrasta mešenju i oblikovanju testa.

– U pitanju je desetak devojčica uzrasta trećeg i četvrtog razreda, koja su prethodno dolazila na kreativne radionice iz pletenja i heklanja. Ovog puta pravile su simbole za slavski kolač, zapravo najpre ih mesile, pa razvlačile oklagijom, oblikovale ih i učile šta koji znači – rekla je Ljiljana Zarić.

Ubrzo je počeo kulturno-umetnički program, u okviru kojeg su članice KUD-a „Neolit“ odigrali dve igre, a višestruko nagrađivani starčevački muzičar Aleksa Miletić svirao je na kavalu i fruli.

Uporedo s tim, članovi žirija za ovogodišnjeg izbora za najlepši slavski kolač, lokalni protojerej Zoran Maletić i profesor u oblasti gastronomije Slobodan Čalić, ocenjivali su vizelni izgled prispelih uzoraka, kao i to da li su svi elementi zastupljeni.

Nakon podužeg i opsežnog većanja oni su proglasili najbolje.

Tako je u kategoriji udruženja prvo mesto osvojio jabučki „Ilinden“, drugi je bio „Bonaz Šandor“ iz Ivanova, a treće „Dolovke“.

U pojedinačnoj konkurenciji prva dva mesta upravo su zauzele pomenute Starčevke Ljubica Jovanović i Dragana Aleksić, a treće Ljubica Nikolić iz Beograda.

Žiri je ocenjivao i najlepši štand, koji su, prema njihovoj odluci, uredile „Vredne ruke Crepaje“, ispred onih koji su kreirale članice vojlovačkog „Đetvana“ i „Pančevke“.

Nakon proglašenja nastavljeno je druženje na zakusci u prostorijama udruženja „Neolit“, a prema rečima predsednice Ljiljane Zarić ugošćeno je više od sto ljudi.

– Zahvaljujem svima na podršci i prisustvu i nadam se da su se dobro proveli. Pored toga, očekujem da ćemo na ovaj i druge načine nastaviti da čuvamo tradiciju i pozivam sve koje slično razmišljaju da nam se pridruže – navela je predsednica Neolita.

(Opširnje u štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

„Izbor za najlepši slavski kolač” 14. februara u Starčevu

Slavski kolač se obavezno pravi u kući: Evo zašto ne bi trebalo da se kupuje!