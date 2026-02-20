Koković: Jako nezgodna ekipa, čeka nas težak meč

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja od utakmice sa OFK Beogradom koja se igra u subotu od 14 sati u Zaječaru u okviru 24 kolu Superlige Srbije.

– Igramo protiv ekipe koja je u borbi za plej-of kao i mi. Ekipa koja ima izvanrednu selekciju i poseduje mnogo talenta. Pogovoto igrači koji su tu iz Zvezde daju ekstra kvalitet tom sastavu. Jako nezgodna ekipa, hoće da igra fudbal, da se nadigrava, ima više varijanti da vas ugrozi. Očekuje nas teška utakmica. Iskreno se nadam da će teren u Zaječaru biti zadovoljavajući i da će moći da se igra u regularnim uslovima – počeo je Koković.

Iza Železničara je utakmica sa Crvenom zvezdom.

– Mi smo se dosta potrošili protiv Crvene zvezde emotivno i fizički. To je bila vanredna utakmica za uslove našeg takmičenja, gde je bilo puno trke i intenziteta. Verujem da smo se dobro rekuperisali i da spremni dočekujemo ovaj meč.

Koković ni za duel sa OFK Beogradom ne može da računa na sve igrače.

– To je nešto što nosi trenažni proces i takmičenje. Naša kadrovska situacija nije sjajna, ne možemo da računamo na sve igrače. Ali ko god počne, verujem da će se prikazati u dobrom svetlu. I to je ono najbolje što mi možemo da ponudimo u ovom momentu – zaključio je strateg Železničara.

Pred utakmicu u Zaječaru, Železničar zauzima četvrto mesto na tabeli sa 37 osvojenih bodova.

(FKŽelezničar)