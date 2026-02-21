Janafu produžena licenca OFAK-a, nastavlja se isporuka nafte NIS-u

Jadranski naftovod je saopštio da je 20. februara dobio produženje licence Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, kojom se omogućava nastavak transporta nafte u okviru ugovora sa Naftnom industrijom Srbije. Licenca važi do 20. marta

Janaf je saopštio da su ugovorom rezervisani transportni kapaciteti po principu „puno za prazno“ u ukupnoj količini od 10 miliona tona nafte za ugovorni period.

Iz Janafa navode da će kompanija nastaviti da pažljivo prati razvoj događaja i da je u stalnom kontaktu sa korisnikom sistema i ostalim ključnim akterima.

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) odlučila je prethodno da produži licencu za rad i Naftnoj industriji Srbije, do 20. marta.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da je licenca produžena i ocenila da je reč o dobroj vesti za građane Srbije.

