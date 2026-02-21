Remi Železničara i OFK Beograd, jedan poništen pogodak

Fudbaleri Železničara remizirali su bez golova sa OFK Beograd u meču 24. kola Superlige Srbije igranom po snežnom vremenu u Zaječaru.

Pančevački tim je uspeo da zatrese mrežu u drugom poluvremenu, ali je gol poništen, a prilikom jedne šanse je prečka bila saveznik protivnika.

Meč je počeo žestokim sudarom glavama Milkića i Horda, koji je izvukao deblji kraj i morao je van igre.

U 12. minutu Železničar je opasno zapretio preko Pedra, koji je pobegao po desnoj strani i centrirao u srce peterca, gde ispred Karikarija intervenisao defanzivac domaćeg tima.

Veliku šansu imao je Pedro u 17. minutu. Ponovo je pobegao defanzivi rivala i izašao sam pred gol, ali mu je čuvar mreže Romantičara odbranio udarac.

U 20. minutu je nekoliko centimetara delilo Karikarija da klizećim startom sprovede loptu u mrežu na oštar centaršut Tegeltije.

Prvi ozbiljniji pokušaj OFK Beograd je imao u 27. minutu, kada je Gobeljić centrirao, a Cvetković glavom gađao malo preko prečke.

Već u sledećem napadu uzvratio je Železničar – udarac Pedra sa 16 metara odbio je golman Popović.

U 43. minutu crveni karton je dobio napadač Železničara Dušan Jovanović zbog protesta sa klupe.

Igrao se 50. minut kada je prečka spasla OFK Beograd. Posle udarca Karikarija i klizećeg starta Rodića, lopta je promenila pravac, prevarila golmana Popovića, ali na kraju završila na prečki.

U 54. minutu zatresla se mreža OFK Beograda. Posle uigrane akcije iz kornera i šuta Džaspera, lopta se odbila od Rodića, golman Popović je krajnjim naporom uspeo da je sprovede samo do stative, da bi na nju natrčao Karikari i poslao je u mrežu.

Ipak, posle pregledavanja VAR snimka, sudija Marko Ivković je poništio gol zbog prekršaja.

Usledio je period nešto mirnije igre na obe strane, bez konkretnih napada. Sve do 75. minutu kada je Železničar ponovo zapretio. Karikari je utekao štoperima domaćeg tima, ali je u punom trku sa ivice šesnaesterca šutirao pored gola.

U 86. minutu je opasan po gol Železničara bio rezervista Valter. Tek što je ušao na teren odmah se našao u prilici, šutirao je sa petnaestak metara, ali je Zoran Popović dobro intervenisao.

Na startu nadoknade vremena Pirgić je lepo gađao sa dvadesetak metara ugao, međutim, golman Romantičara se izvio i sproveo loptu u korner. Bila je to ujedno i poslednja zanimljiva situacija na utakmici.

Železničar u sledećem kolu dočekuje ekipu Vojvodine narednog vikenda u Pančevu.

(FK Železničar)