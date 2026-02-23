Dejan Trifunović o bogatom foklornom nasleđu Starčeva

Kulturno veče posvećeno Starčevu, koje je nedavno održano, bilo je još jedan značajan korak u očuvanju i predstavljanju prošlosti ovog mesta, čime se udruženje „Pagus“ uspešno bavi već jedanaest godina.

Ovoga puta, fokus programa bio je na bogatom folklornom nasleđu i narodnoj tradiciji Starčeva, kroz prikaz narodnih igara, pesama, nošnji i običaja.

Predavanje na ovu temu održao je umetnički direktor KUD-a „Stanko Paunović“ NIS RNP, Dejan Trifunović, koji od 2003. godine sistematski

prikuplja, proučava i dokumentuje folklorno blago Starčeva.

Tokom programa, publika je imala priliku da se upozna s brojnim obrađenim fotografijama i arhivskim zapisima koji svedoče o životu i

tradiciji Starčevaca kroz vreme.

Poseban akcenat stavljen je na čak sedamnaest prikupljenih narodnih igara i pesama, kao i na prilike u kojima su se one izvodile.

Atmosferu su dodatno upotpunili audio-zapisi izvornih narodnih pesama, koji su prisutne vratili u duh nekadašnjih vremena.

Ovom prilikom najavljeno je i prvo objedinjeno izdanje rezultata terenskih istraživanja Dejana Trifunovića, koje će u početku biti objavljeno u elektronskom formatu, u izdanju udruženja „Pagus“.

Događaj je realizovan u organizaciji udruženja „Pagus“, u okviru projekta „Starčevo kroz vekove – svim čulima“, koji je finansirao grad Pančevo, uz obilatu podršku Doma kulture.

(Pančevac/J. Filipović)

