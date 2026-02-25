Dogovorene konkretne mere za rešavanje vodosnabdevanja u Nikolinicima

Ispred lokalne samouprave sastanku su prisustvovale Zorana Bradić, predsednica opštine Alibunar, i Sanja Žebeljan, načelnica Opštinske uprave.

Delegaciju romske zajednice činili su: Željko Radu, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, Stevan Jovanović, član Nacionalnog saveta Roma, Filip Hasković, koordinator za romska pitanja Grada Pančeva, Lina Jon, pedagoška asistentkinja u OŠ „2. oktobar“, i Nedeljko Banjas, predsednik udruženja „Romi Dobrice“.

Razgovaralo se o aktuelnim izazovima u vezi sa vodosnabdevanjem u Nikolinicima.

Na sastanku je postignut jasan dogovor o konkretnim merama, sa precizno definisanim narednim koracima, i ulazi se u fazu realizacije kako bi problem vodosnabdevanja bio sistemski i trajno rešen.

(RTV Pančevo)