Roze ponika i traktorska guma u filmu „Teslašice”

Uglavnom su u publici bili Teslaši. Ali na premijeri „Zagonetke pozlaćenog detinjstva”, prvog dela dokumentarno-igranog filma „Teslašice”, u Kultrunom centru u subotu, 21. februra, u vremenu između popodneva i večeri, u 18 sati, bilo je i i drugih Pančevaca. Svi su oni bili željni da se sete vremena kada se odrastalo u dvorištu i na asfaltu ovog našeg grada – od šezdesetih pa nadalje…

Od šezdesetih….

Roze ponika, prvo zabavište u „dve kule”, drugo koje je, kada je izgrađeno, stilo i na „veliku televiziju”, zajednički odlasci i povraci iz škole, trenutak kada te je mama prvi pustila samu u dvorište, simpatija Španac, simpatija Stefan, ljubomora zbog traktorske gume za kupanje, brojanje sekundi kada imaš pet godina, pop koji osveštava kuću….

O odrastanju u naselju Tesla u ovom filmu govori šest junakinja. Izmišljanja nema, iako je među njima i glumica Alisa Lacko. U mlađe učesnice spada i studentkinja Fiolozofskog fakulteta Jovana Damjanov. A pričaju i nešto starije: Anica Kosara, doktorka veterinarske medicine, Branislava Vučković, apelaciona javna tužiteljka u Novom Sadu, Biljana Trifunović, profesorka fizičkog vaspitanja, i Ksenija Milosavljević, multimedijalna umetnica.

Prava tri glumca su Sonja, Ana i Maksim, još deca, koji su poslužili kao ilustracija dok se klackaju i druže po klupama današnje Tesle. Ali ko zna, možda će i oni za koju deceniju u nekom drugom filmu biti svedoci svog sopstvenog odrastanja.

Radost i seta odrastanja

Film je u celosti osmislio – za njega scenario napisao, snimio ga, režirao, producirao i grafički opremio, i to samo na svom kućnom kompjuteru, sveštenik i umetnik Čedomir Milosavljević. Pre četiri i po godine načinio je i film „Teslaši” – još jedno vredno svedočanstvo ne samo o odrastanju u ovom nego i u svim drugim naseljima Pančeva.

Uspeo je pritom da dramturgijom i filmskim jezikom, izborom scenografskih detalja, muzike.., nadogradi puka sećanja, da im, pored radosti, primerene lepim uspomenama, istovremeno da i patinu tuge i sete, primerene prolaznosti. A lepim, mada i tužnim krajem, kada nam Alisa peva irsku pesmu o nesrećnoj ljubavi čiju je poruku spoznala zahvaljujući majci, a zatim i nabrajanjem imena roditelja junaka ovog filma, Čedomir nam šalje i poruku o potrebi poštovanja onih koji su nam podarili takva lepa detinjstva.

Sada čekamo drugi deo.

U međuvremenu, potražite film i na Jutubu tako što ćete ukucati: Teslašice, Zagonetka pozlaćenog detinjstva.

(Pančevac / Nevena Simendić)

