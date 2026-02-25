Starčevka na panelu u Laktašima: Evo s čim se suočavaju žena u agraru

Udruženje agropreduzetnica Srbije prisustvovalo je četvrtoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske, koja je održana u organizaciji predsednice Zanatsko preduzetničke komore Banjaluka Žane Arsić.

– Asocijacija agropreduzetnica Srbije širi svoj uticaj i van granica zemlje, potvrđujući da energija i znanje žena u agraru predstavljaju snažan pokretač regionalnog povezivanja. Pomenuti skup okupio je brojne predstavnike institucija, preduzetnike i stručnjake iz oblasti privrede i poljoprivrede, sa ciljem jačanja saradnje i razmene iskustava – navela je predsednica Udruženja agropreduzetnica Srbije.

Vera Škulić je ujedno i predstavljala Srbiju na međunarodnoj panel diskusiji posvećenoj opstanku na selu i budućnosti poljoprivrede.

Kao prepoznata agroinfluenserka i dugogodišnja promotorka života i rada na selu, ova Starčevka je iznela svoje viđenje izazova sa kojima se suočavaju žene u agraru, ali i mogućnosti koje savremeni pristupi i digitalne platforme otvaraju za promociju domaće proizvodnje.

Vera Škulić predstavila je rad i ciljeve Asocijacije agropreduzetnica Srbije, ističući da je udruženje za svega četiri meseca od osnivanja okupilo čak osamdeset žena koje se aktivno bave poljoprivredom i preduzetništvom.

