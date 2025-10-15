Selo Južni Banat

Žene na selu grade bolju budućnost Banata i cele Srbije

U Starčevu je danas obeležen Mađunarodni dan žena na selu.

18:42

15.10.2025

Printscreen/RTV Pančevo

U Starčevu je danas obeležen Mađunarodni dan žena na selu. Ovaj datum je simbolično iskorišćen za početak rada „Asocijacije Agropreduzetnica Srbije” čiji je osnivač Vera Škulić iz ovog mesta. Događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede kao i preduzetnici iz cele Srbije, prenosi RTV Pančevo.

U čast Međunarodnog dana žena na selu u Starčevu  je organizovana manifestaciju koja spaja tradiciju, preduzetništvo i povratak korenima. Ovim događajem je ujedno označen i početak rada Asocijacije agropreduzetnica Srbije koju je prepoznalo i podržalo Ministrastvo  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede .

Prosečan dan na selu za nas možda nije najteži, jer se bavimo isključivo ratarstvom, ali to ne znači da je lagan , izjavila je  za  RTV Pančevo presednica ove Asocijacije Vera Škulić i istakla  snagu i požrtvovanost  žena koje se bave i stočarstvom ili povrtarstvom i smatra ove poslove veoma teškim.

Cilj i ideja ove organizacije kako navodi potpresednica Simona Đukić je povratak žena na selo, i njihovo osnaživanje u agrarnim granama .

Asocijacija je napravljena u cilju pomoći i podrške ženama koje radom u oblasti agrara, svojom upornošću i posvećenošću grade bolju budućnost , ne samo Banata, već i na teritoriji cele Srbije.

(Pančevac/RTV Pančevo)

