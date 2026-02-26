Tanjga optimista pred gostovanje ekipi Železničara

Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga optimista je pred gostovanje ekipi Železničara u Pančevu. Fudbaleri „stare dame“ gostuju ekipi Železničara u 25. kolu Mocart Bet Super lige Srbije, a Tanjga očekuje odgovog svojih igrača nakon poraza od Novog Pazara.

– Prespavali smo Novi Pazar, ali činjenica je da su te unapred dobijene utakmice na papiru uglavnom i bile najteže, što se pokazalo više puta. Prošle godine smo imali takav meč sa TSC-om pa sa IMT-om, kada se očekivalo da kapitalizujemo dobre serije, uvek smo nekako ulazili letargično. To je jedan od razloga što smo i ovaj meč prespavali i izgubili. To nije bio meč koji smo želeli. Napravili smo dva defanzivan i jedan ofanzivni faul i to je dokaz koliko nismo bili prisutni. To je sada iza nas i okrećemo se Železničaru. U Pančevu nas čeka još jedna teška utakmica. U pitanju je dobra i organizovana ekipa, što pokazuje i sam plasman. Nama po ko zna koji put ne odgovara veštački teren, ali to više nije alibi, jer u našoj ligi ima pet terena sa veštačkom travom, što je po mom mišljenju malo poražavajuće. Normalno je da se spremamo kao i za svaku, u igri su tri boda, nema panike. Imamo bodovni saldo koji nas drži bez tolikog pritiska. Ipak, ne smemo da vežemo dve utakmice ispod očekivanja. Daćemo sve od sebe da odigramo dobro, agresivno i uz želju za pobedom, možemo da se nadamo bodovima. Igrači su svi spremni, Crnomarković se vratio u tim pošto je nekoliko dana trenirao smanjenim intenzitetom. Imali smo prijateljski meč, Eta je odigrao poluvreme, oseti se pauza, što je normalno posle skoro pet meseci. Videli smo naše pojačanje iz Plimuta i sa optimizmom gledamo na ovaj meč. Nedostaje nam samo Džon Meri koji ima temperaturu već dva dana, tako da će on najverovatnije propustiti meč u Pančevu – rekao je Tanjga.

Dragan Kokanović takođe očekuje težak meč.

– Očekuje nas teška i zahtevna utakmica, ali verujem da ćemo dati svoj maksimum. Sigurno da će detalji odlučivati i zato je najvažnije da budemo agresivni i da ne dozvolimo protivniku da stvara šanse, jer su u tome dobri na svom terenu. Očekujemo dobru utakmicu i neka bolji pobedi – naglasio je Kokanović.

Miroslav Tanjga je potom potvrdio da očekuje bolju igru od svog tima i da Vojvodinu jedan poraz neće poremetiti.

– Mnogo puta nešto očekujemo što na kraju ne dobijemo kao odgovor. Ja očekujem posle ovakve jedne blamaže, da kod kuće izgubimo 0:3, svako mora da se pogleda i postavi sebi pitanje gde sam ja u ovoj priči i šta sam uradio da ne bude tako. I dalje mnogo verujem u ove momke i njihov kvalitet, nekada se desi opuštanje koje ne može niko da objasni. Važno je da je ekipa svesna situacije u kojoj se nalazimo i da kao Vojvodina ne smemo da dopustimo tako nešto kod kuće. Ali kada se to već desilo, onda to moramo da popravimo i da pokažemo naš kredibilitet. Mi smo kod 0:2 imali neke šanse, da je Kokanović dao gol, siguran sam da ne bismo izgubili. Ne bih voleo da opet ulazimo u neku dramu, da jurimo rezultat. Igrači znaju šta je naš cilj i jedna loša utakmica ne sme da poremeti naš fokus. Posle toga imamo i Kup Srbije, poštujemo Trajal, ali igramo kod kuće i želimo do novog finala. Sada mislimo na Železničar, videćemo kako će ekipa da odreaguje i da na terenu pokaže da je Pazar bio samo jedan loš dan – zaključio je Tanjga.

Utakmica Železničar – Vojvodina na programu je u subotu u 16 časova uz direktan prenos na kanalu Arena premium 4.

(Pančevac/FK Vojvodina)